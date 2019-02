(PLO)- Sau nhiều chờ đợi, Galaxy S10 Plus, S10E và S10 đã trình làng. Là dòng S mạnh nhất trong năm nay, S10 Plus mang đến nhiều nâng cấp sáng giá so với thế hệ trước.

Theo đại diện hệ thống Di Động Việt, với những nâng cấp đáng kể so với người tiền nhiệm, cùng nhiều tuỳ chọn phiên bản dung lượng, thế hệ Galaxy S10 Plus sẽ tạo nên cơn sốt mua sắm trong năm 2019. Nhất là khi các hệ thống bán lẻ tung ra rất nhiều ưu đãi cho dòng S mới, chẳng hạn đặt gạch nhận quà khủng 10 triệu, chính sách trả góp 0% và chương trình thu cũ đổi mới lên đời không bù tiền.





Kỉ niệm 10 năm thế hệ Galaxy S, Samsung mang đến 4 model S10E, S10 và S10 Plus và phiên bản S10 5G đặc biệt với màn hình lớn hơn lên đến 5,7 inch pin 4.500 mAh lớn nhất trong lịch sử dòng S, sạc nhanh 25W, hệ thống 4 camera.



Samsung đưa thế hệ Galaxy S10 trở thành smartphone đầu tiên sở hữu cảm biến vân tay siêu âm trên màn hình. Đặc biệt khi cảm biến này có thể hoạt động ngay cả khi tay người dùng bị ướt, khi màn hình tắt hoàn toàn và tốc độ nhận diện là rất nhanh.





Thiết kế Infinity O cùng công nghệ Dynamic độc quyền của Samsung, Galaxy S10 có khả năng hiển thị màu chính xác 100%, với độ phân giải QuadHD 10 triệu màu cùng công nghệ HDR+. Bộ ba S10 có kích thước lần lượt là 5,8 inch, 6,1 inch và 6,4i nch.



So với Galaxy S9, S9 Plus, thế hệ S năm nay được tích hợp camera selfie ngay tại phần nốt ruồi trên màn hình, riêng với S10 Plus, chúng ta có hệ thống camera trước dạng kép độ phân giải là 10 MP và 8 MP, trong khi S10 giữ camera đơn 10 MP.

S10 và S10+ đều có cùng cụm camera sau như nhau, với 3 camera góc rộng (77°), siêu rộng (123°) và tele. Độ phân giải lần lượt là 12 MP (hai khẩu độ f/1.5 và f/2.4) + 16 MP (f/2.2) + 12MP (f/2.4). Khả năng quay video 4K, nhận diện hơn 30 cảnh khác nhau, tính năng “Shot Suggestion" để giúp người dùng canh góc ảnh tốt hơn.

Bắt kịp thị trường, Samsung năm nay nâng cấp về pin và những tích hợp pin cho bộ ba Galaxy S mới. Ngoài khả năng sạc nhanh 15W, thế hệ flagship mới này có khả năng sạc cho thiết bị khác,với cả điện thoại hay phụ kiện. Đây là ưu điểm lần đầu xuất hiện trên đấu trường smartphone. Về dung lượng pin, Galaxy S10 E sẽ được tích hợp 3100 mAh, trên S10 là 3400 mAh và S10 Plus là 4100 mAh (cao hơn 25% so với S9 Plus).





Về cấu hình chi tiết, cả 3 phiên bản S mới năm nay đều được tích hợp chung vi xử lý Snapdragon 855 và Exynos 9820. S10 E có 2 phiên bản, RAM 6/8 GB, ROM tương ứng 128/256 GB, S10 sẽ có RAM 8 GB/ROM 128 GB, riêng S10 Plus có 2 tuỳ chọn RAM 8 GB/ROM 128 GB và 256 GB, đặc biệt là phiên bản RAM 12 GB, bộ nhớ trong siêu khủng 1 TB, song song hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài lên đến 512 GB.



Giá bán Galaxy S10 và S10 PLus lần lượt là 750 USD (khoảng 14.5 triệu đồng) 899 USD (khoảng 21 triệu) và 999 USD (khoảng 23 triệu).

Bộ ba Galaxy S10 sẽ được trình làng tại thị trường Việt Nam vào ngày 26/2 và bán ra chính thức ngày 8-3-2019 trên toàn thế giới, trong đó có cả nước ta. Đây cũng là ngày các hệ thống bán lẻ sẽ tiến hành trả hàng cho những khách đã đặt gạch và đặt trước các model này.





TIỂU MINH