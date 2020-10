Hiện nay, nhằm giúp tất cả các thuê bao có thể được tiếp cận với những lợi ích đáng kể của eSim, MobiFone triển khai chương trình đổi eSIM ngay trên ứng dụng My MobiFone. Thông qua ứng dụng này, các thuê bao trả trước và trả sau của nhà mạng sẽ dễ dàng chuyển đổi sang eSim để sử dụng với chi phí chuyển đổi chỉ 25.000 đồng tại bất cứ đâu và bất cứ thời điểm nào. (Chức năng đổi sang eSIM trên điện thoại chỉ hỗ trợ cho bản iphone XS, XR, XS Max trở lên (iPhone 2018) bản quốc tế, không khóa mạng.) Hướng dẫn chi tiết cách thức đổi eSim trên My MobiFone tham khảo tại đây