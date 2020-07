Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2020 được bình chọn dựa trên khảo sát với 11.430 nhân viên đến từ 308 công ty Việt Nam. Trong lĩnh vực công nghệ, VNG là một trong số ít các doanh nghiệp được tôn vinh cùng với Oracle Việt Nam, Momo, Lazada Việt Nam, CMC…

Kết quả khảo sát cho thấy, điểm bình quân của VNG trên cả ba hạng mục đều cao hơn so với bình quân của thị trường.

Cụ thể, điểm Core (văn hóa công ty và cấu trúc nhân sự) là 4.77 so với bình quân ngành là 3.87, điểm Self (cảm xúc, suy nghĩ, tâm hồn của mỗi cá nhân) đạt 4.7 so với ngành là 3.92 và điểm Group (suy nghĩ, cảm xúc, hành động của tập thể) là 4.62 so với mặt bằng chung của ngành là 4.07 điểm.

Thành lập từ năm 2004, VNG là doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam với hơn 3.100 thành viên, làm việc tại 11 văn phòng thuộc 5 quốc gia.

Hệ sinh thái ứng dụng phong phú với những sản phẩm nổi bật như Zalo, ZaloPay, Báo mới, ZingMP3… đang phục vụ hàng trăm triệu người dùng tại hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Song song đó, công ty cũng đầu tư mạnh mẽ cho những xu hướng công nghệ mới nhất như dịch vụ đám mây, thanh toán và trí tuệ nhân tạo.



Không gian làm việc mở tại VNG Campus

Những năm gần đây, công ty liên tục hỗ trợ các bạn sinh viên khối ngành CNTT nâng cao kỹ năng, cọ xát với các bài toán thực tế thông qua cuộc thi lập trình trực tuyến “Code Tour”, VNG Tech Fresher Program và Game Development Fresher.

