(PLO)- Thị trường dịch vụ công nghệ đám mây được dự đoán sẽ đạt 191 tỉ USD toàn cầu trong năm 2020, tiềm năng to lớn của thị trường này đang mở ra nhiều cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời đại công nghiệp 4.0.

Tuy nhiên tại Việt Nam, thị trường đám mây được đánh giá chỉ mới phát triển, mức chi tiêu cho đám mây tại Việt Nam vẫn còn tương đối thấp: thấp hơn 107 lần so với Singapore, 6,5 lần so với Malaysia, 24 lần so với Thái Lan…

Mặc dù vậy, Việt Nam có nhịp độ tăng chi tiêu cho dịch vụ điện toán đám mây cao nhất Đông Nam Á trong giai đoạn 2010 - 2018.

Chuyển đổi số giúp các doanh nghiệp Việt Nam thu hẹp khoảng cách, thậm chí vươn lên không chỉ so với các doanh nghiệp tại Việt Nam mà cả với các nước trên thế giới.

Sự hợp tác này giữa VNG và VNPT được kì vọng sẽ giúp tận dụng thế mạnh của hai doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam để mang tới các sản phẩm và dịch vụ tối ưu.

Cách sao lưu hình ảnh trên Facebook lên Google Photos (PLO)- Mới đây, Facebook đã chính thức ra mắt công cụ cho phép người dùng chuyển toàn bộ hình ảnh lên Google Photos mà không cần cài đặt thêm các phần mềm của bên thứ ba.





Chia sẻ tại sự kiện, ông Ngô Diên Hy, Tổng giám đốc VNPT-IT nhấn mạnh: “VNPT luôn đặt mục tiêu đầu tư, phát triển Trí tuệ nhân tạo, công nghệ Blockchain, đặc biệt là Công nghệ 4.0. Hiện tại công ty hiện đã xây dựng lộ trình phát triển các sản phẩm đám mây đầy đủ cũng như một hệ sinh thái hoàn chỉnh".

Ông Vũ Minh Trí, Phó Tổng giám đốc VNG Corporation, Tổng giám đốc VNG CLOUD chia sẻ: “VNG CLOUD đã xây dựng thành công công nghệ điện toán đám mây do chính các kỹ sư Việt làm chủ. Với kinh nghiệm đó, chúng tôi không chỉ phục vụ cho sản phẩm của VNG, mà còn muốn đem hạ tầng, công nghệ này ra ngoài, phục vụ cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Thỏa thuận hợp tác kí kết hôm nay sẽ đặt nền móng cho sự hợp tác của hai bên không chỉ trong lĩnh vực đám mây, mà còn với các dịch vụ CNTT khác. Thỏa thuận hợp tác kí kết hôm nay sẽ đặt nền móng cho sự hợp tác của hai bên không chỉ trong lĩnh vực đám mây, mà còn với các dịch vụ CNTT khác.

iPhone 7 giá chỉ còn 3,3 triệu đồng, xài 2 năm không lỗi thời (PLO) - Dù đã có tuổi đời hơn 3 năm, tuy nhiên, iPhone 7 và iPhone 7 Plus vẫn được khá nhiều người tìm mua.

TIỂU MINH