(PLO) - Theo báo cáo của các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Stanford và New York (NYU), việc xóa tài khoản Facebook có thể khiến bạn hạnh phúc và cải thiện tình trạng sức khỏe.

Bất chấp tất cả các vụ bê bối xảy ra trong thời gian qua, Facebook vẫn là một trong những ứng dụng không thể thiếu trên điện thoại của nhiều người. Đây là nền tảng mạng xã hội lớn nhất hiện nay với hơn hai tỉ người sử dụng, cho phép bạn kết nối, chia sẻ thông tin, hình ảnh với bạn bè và người thân.





Theo các chuyên gia, việc sử dụng Facebook có thể khiến chúng ta bị nghiện và mất nhiều thời gian cho các hoạt động không cần thiết.

Nghiên cứu mang tên The Welfare Effects of Social Media của Đại học Stanford và New York cho thấy, việc từ bỏ Facebook có thể mang đến nhiều điều tích cực cho sức khỏe, đồng thời giúp bạn có nhiều thời gian hơn cho bạn bè và gia đình. Mặt khác, lượng thông tin mà bạn tiếp nhận mỗi ngày cũng sẽ giảm đi. Tuy nhiên, người dùng cũng đừng quá lo lắng bởi cứ 10 bài viết trên Facebook thì đã có đến 7 bài là giả mạo hoặc cung cấp thông tin không chính xác.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã tuyển dụng 2.844 người dùng Facebook. Sau đó giao ngẫu nhiên một trong số họ nhiệm vụ khóa tài khoản tạm thời trong một tháng.

Kết quả cho thấy, việc khóa tài khoản Facebook tạm thời mang đến những cải thiện đáng kể liên quan đến sức khỏe, đặc biệt là sự hạnh phúc, sự hài lòng trong cuộc sống, trầm cảm và lo lắng giảm đi. Các hiệu ứng trên được đo lường thông qua những tin nhắn phản hồi của người dùng đã tham gia vào chiến dịch.

Rõ ràng, lợi ích của Facebook và những phương tiện truyền thông xã hội là không thể chối cãi. Tuy nhiên, việc nghiện Facebook có thể khiến bạn bị cô lập về mặt xã hội, ít giao tiếp với bạn bè và người thân.

TIỂU MINH