Mới đây, Facebook đã chính thức ra mắt tính năng Quiet mode (chế độ yên lặng) cho người dùng iOS, và nó sẽ có sẵn trên các thiết bị Android vào tháng 5-2020. Khi được kích hoạt, toàn bộ thông báo của ứng dụng sẽ không hiển thị trong một khoảng thời gian nhất định.

Facebook bổ sung chế độ yên lặng, giúp người dùng tập trung làm việc khác. Ảnh: Facebook

Để sử dụng, bạn chỉ mở ứng dụng Facebook, sau đó truy cập vào phần Settings & Privacy (cài đặt & quyền riêng tư) - Your Time on Facebook (thời gian bạn ở trên Facebook) - Manage Your Time (quản lý thời gian của bạn) - Quiet Mode (chế độ yên lặng).

Ngoài ra, người dùng cũng có thể chủ động thiết lập thời khoảng thời gian không muốn bị làm phiền trong mục Schedule Quiet Mode (lịch trình chế độ yên lặng).

Quiet Mode (chế độ yên lặng) sẽ hoạt động theo lịch trình mà bạn đã chọn, tạm dừng toàn bộ thông báo từ ứng dụng. Công ty hi vọng tính năng này sẽ giúp người dùng có nhiều thời gian hơn để tập trung cho gia đình và bạn bè.



Kích hoạt chế độ yên lặng trên Facebook. Ảnh: Facebook

Theo nghiên cứu của Trường ĐH Pennsylvania (Mỹ), việc hạn chế sử dụng Facebook, Instagram, Snapchat… có thể cải thiện đáng kể hạnh phúc của bạn.

Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên cho thấy mối quan hệ giữa việc sử dụng mạng xã hội và các vấn đề về sức khỏe tâm thần, hầu hết trước đây các nghiên cứu về chủ đề này chỉ cho thấy mối tương quan giữa hai đối tượng.

Cụ thể, để hạn chế nguy cơ trầm cảm và cô đơn, bạn chỉ nên truy cập mạng xã hội khoảng 30 phút/ngày.

Một số mẹo để ‘cai nghiện’ Facebook

- Tắt bớt thông báo của các ứng dụng, thiết lập một khoảng thời gian “nói không với điện thoại” để nấu nướng, chơi thể thao...

- Hạn chế sử dụng smartphone làm đồng hồ báo thức bởi khi vừa thức dậy bạn sẽ rất dễ bị cuốn vào việc kiểm tra email, Facebook.



Cách cai nghiện Facebook. Ảnh: Internet

- Bên cạnh đó, người dùng cũng nên sắp xếp lại không gian làm việc, tránh sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ bởi ánh sáng xanh phát ra từ màn hình có thể gây hại cho sức khỏe.

- Tắt báo thức vào những ngày nghỉ cuối tuần, việc này sẽ giúp bạn cảm thấy hài lòng hơn.

- Tăng cường các hoạt động ngoài trời bằng cách gặp gỡ bạn bè thay vì sử dụng Facebook hoặc nhắn tin.

- Hãy lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ ít nhất hai tuần/năm để đi đây đó, học hỏi nhiều thứ và trải nghiệm các cảm giác mới lạ.

- Hãy giải quyết công việc và trả lời email vào sáng hôm sau, tránh thực hiện việc này ban đêm hoặc trước khi đi ngủ vì đây là thời gian để đầu óc nghỉ ngơi và thư giãn.

Mọi lời khuyên chỉ giúp bạn hạn chế sử dụng smartphone chứ không bỏ hẳn. Bởi trong thời đại công nghệ số hiện nay, nếu không có smartphone chắc hẳn chúng ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội và giảm năng suất công việc.

Về cơ bản, smartphone cũng chỉ là một thiết bị công nghệ, do đó ý thức của người dùng vẫn là cái quyết định.

MINH HOÀNG