Theo thống kê của Sensor Tower, chỉ tính riêng từ ngày 10-7-2019 đến nay FaceApp đã có hơn 13 triệu lượt tải về. Về cơ bản, ứng dụng sẽ sử dụng trí thông minh nhân tạo để xử lý hình ảnh, biến khuôn mặt của bạn từ già thành trẻ, trai thành gái và ngược lại.

Khi FaceApp bỗng nhiên nổi tiếng bất thường, chính quyền đã bắt đầu có những lo ngại liên quan đến quyền riêng tư. Theo trang CNN, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer (Mỹ) đã gửi một bức thư đến Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) để bày tỏ lo ngại về việc chính phủ Nga có khả năng truy cập dữ liệu của người dùng được tải lên.

Tương tự, Giám đốc Ủy ban Quốc gia Dân chủ (DNC) - Bob Lord và một số chuyên gia bảo mật khác cũng bày tỏ sự lo ngại về việc FaceApp có quyền truy cập vào thư viện hình ảnh trên thiết bị của người dùng.

Đứng trước nhiều luồng thông tin và những lo ngại của người dùng, người sáng lập FaceApp - Yaroslav Goncahrov cho biết dữ liệu người dùng không được chuyển đến Nga và hầu hết mọi thứ đều được xử lý trên đám mây. “Chúng tôi chỉ tải lên bức ảnh do người dùng chọn để chỉnh sửa, công ty không bao giờ bán hoặc chia sẻ bất kỳ dữ liệu người dùng nào với các bên thứ ba”, Goncharov nói thêm.

Việc lưu trữ hình ảnh trên đám mây chỉ nhằm đảm bảo hiệu suất, hầu hết những hình ảnh này sẽ bị xóa khỏi máy chủ trong vòng 48 tiếng. Ông nói rằng người dùng cũng có thể yêu cầu xóa tất cả dữ liệu hoặc tự thực hiện việc này bằng cách vào cài đặt, sau đó chọn hỗ trợ > báo cáo lỗi, sử dụng từ privacy trong dòng tiêu đề, Goncahrov cho biết điều này sẽ giúp đẩy nhanh quá trình xử lý.

Tuy nhiên, tờ Forbes cho rằng dường như mọi thứ lại không giống như nhà sáng lập FaceApp chia sẻ. Cụ thể, trong phần điều khoản sử dụng của ứng dụng có đoạn: “You grant FaceApp a perpetual, irrevocable, nonexclusive, royalty-free, worldwide, fully-paid, transferable sub-licensable license to use, reproduce, modify, adapt, publish, translate, create derivative works from, distribute, publicly perform and display your User Content and any name, username or likeness provided in connection with your User Content in all media formats and channels now known or later developed, without compensation to you. When you post or otherwise share User Content on or through our Services, you understand that your User Content and any associated information (such as your [username], location or profile photo) will be visible to the public”.

Tạm dịch, một khi đã cấp quyền cho FaceApp, dữ liệu của bạn sẽ được sử dụng, chỉnh sửa, đăng tải công khai dưới bất kỳ dạng thức nào mà không cần phải bồi thường cho người dùng. Khi chia sẻ nội dung thông qua FaceApp, hình ảnh của bạn cùng những thông tin liên quan như tên, vị trí… đều được hiển thị công khai.

Nhiều nhà nghiên cứu bảo mật cũng bày tỏ lo ngại về việc FaceApp có thể sử dụng những hình ảnh do người dùng tải lên để bán cho các bên thứ ba. Nhìn chung, vấn đề này có thể mang lại nhiều rắc rối cho bạn trong tương lai, đơn cử như hình ảnh của bạn có thể được sử dụng để tạo tài khoản Facebook giả mạo, sau đó sử dụng để đi lừa bạn bè, người thân của bạn…

