Theo kết quả phân tích, phần mềm gián điệp được sử dụng trong chiến dịch này có thể xâm nhập vào điện thoại để theo dõi, lấy dữ liệu người dùng và gửi về máy chủ từ xa. Tại Việt Nam, ước tính đã có hơn 300 nạn nhân chỉ trong một thời gian ngắn.

Từ kết quả phân tích, các chuyên gia chỉ ra phần mềm gián điệp VN84App được phát tán thông qua các website giả mạo cơ quan chức năng, một trong số đó là trang giả mạo Bộ Công an.



Tội phạm mạng lừa người dùng truy cập vào website giả mạo và tải về điện thoại ứng dụng VN84App dưới dạng tập tin .apk. Ảnh: Bkav

Khi được cài đặt thành công, VN84App sẽ âm thầm thu thập tin nhắn, số điện thoại, thông tin IMEI… gửi về máy chủ điều khiển của tội phạm mạng.

Phân tích VN84App, các chuyên gia phát hiện máy chủ điều khiển có giao diện bằng tiếng Trung Quốc và tin nhắn được thu thập từ điện thoại là những giao dịch ngân hàng có số tiền lớn lên tới hàng tỷ đồng.

Nhận định về phần mềm gián điệp VN84App, ông Nguyễn Văn Cường - Trưởng nhóm phân tích cho biết: “VN84App là một spyware cực kì nguy hiểm, được thiết kế tinh vi để thu thập tin nhắn của người dùng, bao gồm cả những thông tin nhạy cảm như mã OTP để giao dịch ngân hàng, tin nhắn riêng tư… Mã độc này còn được thiết kế sẵn các module để có thể thực hiện hành vi tấn công khác trong tương lai”.



Mô hình tấn công của phần mềm gián điệp. Ảnh: Bkav

Với sự phối hợp của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng Quốc gia (Bộ TT&TT), Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PA05 (Công An Hà Nội), hệ thống gián điệp VN84App đang được ngăn chặn và xử lý, ông Cường nói thêm.

Trước các thủ đoạn ngày một tinh vi của tội phạm mạng, chuyên gia khuyến cáo người dùng cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi lạ có liên quan tới cơ quan chức năng mà không chắc chắn về nguồn gốc, không vội vàng làm theo các yêu cầu, hướng dẫn, dứt khoát từ chối làm việc qua điện thoại.

Đồng thời người dùng cũng nên cài đặt phần mềm diệt virus có bản quyền cho điện thoại di động để bảo vệ tự động.

TIỂU MINH