Danh sách xu hướng tìm kiếm nổi bật nhất năm Year In Search 2021 vừa được Google công bố đã phản ánh những thay đổi đáng chú ý trong thói quen tìm kiếm thông tin trên Internet, cũng như các mối quan tâm của người Việt trong năm qua.

Những mối quan tâm xã hội thuộc các chủ đề quen thuộc hằng năm như tin tức, âm nhạc, chương trình giải trí nhường chỗ cho hai hạng mục mới chưa từng xuất hiện.





Phụ huynh 4.0 chẳng ngại cùng con học online

Một điều đáng chú ý trong danh sách Year In Search 2021 là sự áp đảo của các nền tảng học trực tuyến, chiếm đến 4 trên 10 vị trí.

Phụ huynh cùng các em học sinh đã không ngừng làm quen và sử dụng rất nhiều nền tảng học trực tuyến khác nhau trong thời gian qua, đơn cử như Azota, K12, Quizzizz, Lớp học kết nối, Trạng nguyên xuất hiện bên cạnh những cái tên quen thuộc từ năm ngoái như Olm, Vieoedu...

Sinh học có lẽ là môn khiến phụ huynh và học sinh phải đau đầu nhất với nhiều câu hỏi có xu hướng tìm kiếm nổi bật trong năm qua như “Tại sao lá cây có màu xanh?”, “Tại sao gọi dây thần kinh tủy là dây pha?”.

Tuy nhiên, đáng chú ý nhất phải kể đến sự góp mặt của 2 câu hỏi đã từng xuất hiện trong danh sách năm 2020 là “Trùng roi/trùng giày di chuyển như thế nào?”, với xu hướng tìm kiếm cao gấp 2 lần so với năm ngoái.

Nhu cầu mới gắn liền với thói quen sử dụng máy tính, mạng Internet nhiều hơn

Bên cạnh các chủ đề quen thuộc hằng năm, danh sách xu hướng tìm kiếm nổi bật của năm 2021 ghi nhận thêm hai chủ đề đặc biệt: Giải trí trực tuyến và Mẹo công nghệ.

Đây có thể là kết quả của đợt giãn cách xã hội dài trong năm vừa qua, khiến hành vi của người Việt thay đổi đáng kể, họ ở nhà, sử dụng máy tính và lên mạng nhiều hơn.

Sự xuất hiện của nhiều tựa game, nền tảng chơi game trực tuyến như Play together, Poki, Genshin Impact, Among Us trong danh sách Year In Search 2021 cho thấy người dùng đang tìm những cách khác để duy trì giao lưu, tương tác và kết nối với các mối quan hệ xã hội.

Khi phải dành nhiều thời gian hơn trên máy tính và mạng Internet, người dùng bắt đầu tìm đến các công cụ để xây dựng hình ảnh cá nhân của mình trên không gian mạng. Các ứng dụng tạo ảnh đại diện anime như Picrew, tạo khung ảnh đại diện Twibbonize bỗng trở thành trào lưu.

Không chỉ làm đẹp cho hình ảnh trực tuyến của mình, người dùng còn tìm đến những cách làm đẹp cho giao diện trình duyệt, máy tính mà mình sử dụng mỗi ngày với các mẹo công nghệ thú vị như công cụ thả cá đo hiệu năng thiết bị Fish Bowl, tiện ích mở rộng Shimeji tạo giao diện hoạt hình cho trình duyệt, hay thay đổi con trỏ chuột nhàm chán với Custom Cursor.

Một số ứng dụng và công cụ khám phá bản thân 15minutes4me hay Prettyscale cũng thu hút người dùng trải nghiệm trong năm qua. Việc trang trắc nghiệm 15minutes4me đánh giá mức độ stress hoặc trầm cảm nằm trong top xu hướng tìm kiếm cho thấy người Việt Nam ngày càng có nhận thức tốt hơn và quan tâm hơn về sức khoẻ tâm lý.

Dù trang trắc nghiệm chỉ hỗ trợ tiếng Anh, nhiều người dùng cũng đã tìm kiếm cách để làm bài test bằng tiếng Việt như sử dụng tính năng dịch trang web của Google Dịch.

Đặc biệt, trong bối cảnh trăm sự nhờ… anh shipper, công cụ Tra cứu shipper cũng nằm trong top những mẹo công nghệ nổi bật.





Bóng đá, phim nhiều tập “chiếm sóng”

Khi hầu hết các hoạt động thường ngày đều bị hạn chế, mối quan tâm của người Việt hướng trở về hai chủ đề giải trí truyền thống: bóng đá và phim nhiều tập.

“Lịch thi đấu Euro” là từ khoá đứng đầu danh sách xu hướng tìm kiếm nổi bật của năm 2021, và ở vị trí thứ 3 là VTV6, kênh truyền hình phát sóng nhiều giải bóng đá lớn.

Trong chủ đề thể thao, bóng đá hầu như độc chiếm hoàn toàn với các giải đấu lớn nhỏ từ khu vực đến thế giới. Người dùng ngoài tìm kiếm thông tin liên quan đến các giải đấu còn tìm kiếm các kênh để theo dõi trực tiếp và cập nhật kết quả nhanh nhất.

2021 là một năm đáng buồn với phim điện ảnh khi đại dịch khiến các rạp phim đóng cửa trong thời gian dài. Không một tựa phim điện ảnh nào góp mặt trong danh sách xu hướng tìm kiếm chủ đề phim năm nay.

Thay vào đó là sự thống trị của các bộ phim nhiều tập, đặc biệt là Trò chơi con mực (Squid Game), bộ phim đã làm nên cơn sốt trên toàn thế giới. Phim Hàn Quốc và Trung Quốc vẫn áp đảo và giành được sự quan tâm của khán giả Việt khi được phát sóng trên nhiều nền tảng streaming phổ biến.

Trong một năm mà cuộc sống người Việt chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19, danh sách Year In Search 2021 vẫn thể hiện được khả năng phản ánh nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống người dùng, đặc biệt trong thời đại số, khi Internet và công nghệ ngày càng trở thành một phần không thể thiếu của con người.

