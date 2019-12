Đây là năm thứ ba liên tiếp, sự kiện nghệ thuật lớn nhất năm Lights 2020 cùng Countdown với người dân Việt Nam vào thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ sang năm mới.

Với chủ đề Cộng đồng chung - Tương lai chung - Ngôi nhà chung (Our people - Our future - Our home), lễ hội ánh sáng Countdown Lights 2020 dự kiến sẽ là bữa tiệc nghệ thuật hoành tráng, ý nghĩa chào đón một thập kỷ mới tươi sáng.

Công chúng sẽ có cơ hội thưởng thức nhiều tiết mục đặc sắc đánh dấu sự phát triển đa dạng của nền nghệ thuật âm nhạc Việt Nam, với sự tham dự của các nghệ sĩ: Thanh Bùi, Sơn Tùng M-TP, Vũ Cát Tường, Trọng Hiếu, Ngọt, Phan Mạnh Quỳnh, Võ Hạ Trâm, Đỗ Hải Anh, BN, MINH & Hoaprox, Tuimi & Datmaniac, với sự dẫn dắt của MC Trấn Thành...





Cùng với hơn 65.000 khán giả trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, lễ hội ánh sáng Countdown Lights 2020 năm ngoái đã điểm lại những dấu ấn đầy tự hào mang tên Việt Nam trên bản đồ thế giới với niềm mong chờ một năm mới rực rỡ.

Sơn Tùng M-TP nghệ sĩ Việt đầu tiên hợp tác với rapper Mỹ Snoop Dogg và là nghệ sĩ Việt sở hữu sáu music video trên 100 triệu lượt xem YouTube; Vũ Cát Tường - nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên hai lần liên tiếp tham dự sự kiện âm nhạc châu Á - Asia Song Festival, Ngọt - những chàng trai Indie Pop 9X mang bản sắc âm nhạc không trộn lẫn.

Phan Mạnh Quỳnh - chàng ca sĩ kiệm lời, chỉ giỏi “kể chuyện bằng âm nhạc”; Võ Hạ Trâm - giọng ca “Broadway Việt Nam”; rapper Datmaniac - mảnh ghép đầy hấp dẫn làm trọn vẹn câu chuyện của những chú cá bơi ngược dòng.

Datmaniac cũng là nhân tố kết nối với các nghệ sĩ hip hop khác như Tuimi. “Thần tượng” từ cuộc thi Vietnam Idol Trọng Hiếu và BN, một người sẽ khiến khán giả mãn nhãn mãn nhĩ với những bản hit đi kèm vũ đạo quyến rũ, một người sẽ mê hoặc công chúng với các ca khúc phô diễn giọng hát nội lực.



Lễ hội ánh sáng 2020 sẽ diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vào đêm giao thừa.

Kết hợp với phần âm nhạc hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một bữa tiệc văn hóa - nghệ thuật bùng nổ, lễ hội ánh sáng Countdown Lights 2020 còn chuyển tải những thông điệp ý nghĩa, kết hợp công nghệ hiện đại, hiệu ứng thị giác và đồ họa thời gian thực.

TIỂU MINH