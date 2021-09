Ứng dụng PC-COVID là gì?

PC-COVID sẽ tập hợp các tính năng của 12 ứng dụng phòng, chống COVID-19 hiện nay, bao gồm cấp, quản lý mã QR cá nhân, khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa, thông tin vaccine, thông tin xét nghiệm, phản ánh, truy vết tiếp xúc gần... giúp người dân thuận tiện hơn trong việc sử dụng.

Các thông tin cá nhân của người dùng (tình trạng sức khỏe, đi lại, tiếp xúc...) chỉ được sử dụng cho mục đích phòng, chống dịch.

Đầu tiên bạn hãy bấm vào liên kết https://pccovid.gov.vn/, sau đó chọn phiên bản tương ứng với thiết bị đang sử dụng (Android hoặc iOS). Bài viết sẽ hướng dẫn các thao tác trên điện thoại Android, nếu đang sử dụng iPhone, bạn chỉ cần thực hiện tương tự.



Chọn phiên bản cài đặt tương ứng với điện thoại. Ảnh: MINH HOÀNG

Nếu là lần đầu tiên sử dụng, bạn cần đăng ký tài khoản miễn phí bằng số điện thoại và đồng ý với các điều khoản.



Tạo tài khoản PC-COVID bằng số điện thoại đang sử dụng. Ảnh: MINH HOÀNG

Tiếp theo, hệ thống sẽ gửi một mã xác nhận gồm 6 chữ số về điện thoại, việc bạn cần làm là nhập chúng ngược lại vào khung trống. Hiện tại có khá nhiều người dùng đang gặp trục trặc tại bước này và bước đồng bộ dữ liệu do hệ thống đang bị quá tải.



Nhập mã xác thực và cấp quyền cho ứng dụng PC-COVID. Ảnh: MINH HOÀNG

Tiếp theo, bạn chỉ cần cấp quyền cho ứng dụng và làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất.

Như đã đề cập ở trên, PC-COVID sẽ tập hợp các tính năng phổ biến của 12 ứng dụng phòng, chống COVID-19 hiện có, bao gồm tính năng quản lý mã QR, khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa, gửi phản ánh, thông tin mũi tiêm, tình trạng xét nghiệm... Tất cả đều được hiển thị ngay trên giao diện chính, giúp bạn dễ dàng thao tác và sử dụng.



Thông tin về mũi tiêm và các chức năng chính của ứng dụng. Ảnh: MINH HOÀNG

Khi đến các địa điểm công cộng như nhà hàng, cửa hàng... hoặc bệnh viện, bạn hãy bấm vào biểu tượng quét mã ngay trên giao diện chính để khai báo thông tin di chuyển.

Bên cạnh đó, ứng dụng PC-COVID còn tích hợp tính năng phản ánh các trường hợp nghi nhiễm, cơ sở kinh doanh không tuân thủ quy định phòng chống dịch hoặc biểu hiện tiêu cực từ cơ quan, tổ chức phòng chống dịch.

Trong ứng dụng PC-COVID, người dân cũng có thể khai báo thông tin di chuyển nội địa. Sau khi khai báo, ứng dụng sẽ lưu thông tin dưới dạng mã QR. Tại các điểm kiểm soát như sân bay, nhà ga... người dân cần trình mã QR để kiểm soát viên quét và kiểm tra thông tin tương tự như ứng dụng VNeID.





PC-COVID sẽ không thay thế Sổ sức khỏe điện tử

Ứng dụng được liên kết với 4 nguồn dữ liệu lớn gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (do Bộ Công an quản lý); Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm (do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý); Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêm chủng, phòng ngừa COVID-19 (do Bộ Y tế quản lý) và cơ sở dữ liệu về xét nghiệm COVID-19.

PC-COVID sẽ không thay thế ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử (SSKĐT), vì SSKĐT sẽ thay thế sổ khám sức khỏe giấy, phục vụ công tác khám chữa bệnh cả đời, không riêng gì chuyện tiêm vaccine COVID-19.

Theo ông Lê Hòa Bình, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, từ ngày 1-10 người dân khi tham gia lưu thông phải sử dụng mã QR của ứng dụng VNeID và ứng dụng Y tế HCM (hiển thị lịch sử tiêm vaccine) cho đến khi ứng dụng PC-COVID đi vào hoạt động.

Trong thời gian tới các chức năng của ứng dụng Y tế HCM sẽ được thay thế bằng PC-COVID, Bà Võ Thị Trung Trinh, Phó giám đốc Sở TT&TT TP.HCM chia sẻ.

