Để thực hiện, bạn hãy cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng Google trên điện thoại lên phiên bản mới nhất.

Tiếp theo, người dùng chỉ cần chọn Search a song (tìm kiếm một bài hát) hoặc bấm vào biểu tượng micro và nói What is this song? (bài hát này là gì?), sau đó huýt sáo hoặc ngâm nga giai điệu trong 10-15 giây. Nếu phát hiện thông tin trùng khớp, Google sẽ ngay lập tức hiển thị tên bài hát trên màn hình.



Cách tìm kiếm bài hát bằng giai điệu hoặc tiếng huýt sáo. Ảnh: MINH HOÀNG

Tính năng này của Google không yêu cầu bạn phải nhớ lời bài hát, tên nghệ sĩ hay bất cứ thứ gì khác. Nó cũng hoạt động với Google Assistant (trợ lý ảo), tuy nhiên chưa rõ có khả dụng trên loa và màn hình thông minh hay không.

Tìm kiếm bài hát bằng giai điệu là một phần trong bản cập nhật AI của Google vào ngày 15-10-2020, bạn đọc quan tâm có thể tham khảo video giới thiệu tại địa chỉ https://www.youtube.com/watch?v=DW61PpKJGm8.

Hy vọng với những mẹo nhỏ mà Kỷ Nguyên Số vừa giới thiệu, bạn đọc có thể dễ dàng tìm được bài hát yêu thích thông qua giai điệu hoặc tiếng huýt sáo đơn giản.

MINH HOÀNG