(PLO)- Google đã bổ sung thêm 50 tính năng mới cho bộ công cụ Google Workspace for Education (trước đây là G Suite for Education), hỗ trợ các trường dạy học trực tuyến tốt hơn trong mùa dịch.

Những tính năng mới sẽ giúp cho việc dạy và học từ xa thông qua các ứng dụng công nghệ được thuận tiện hơn, đặc biệt trong bối cảnh tại Việt Nam hiện nay, nhiều tỉnh thành đã dời lịch tựu trường vào cuối tháng 2, chuyển sang học trực tuyến (online).

Google Workspace for Education có 4 phiên bản khác nhau, bao gồm Fundamentals, Standard, Teaching and Learning Upgrade và Plus.

Đối với người dùng thông thường, phiên bản miễn phí (Fundamentals) là đã quá đủ cho nhu cầu sử dụng.

Bên cạnh đó, hai công cụ khác là Google Meet/Classroom (hỗ trợ dạy học qua video trực tuyến và quản lý lớp học) cũng được cải thiện nhiều về phần bảo mật. Người lạ chỉ được phép tham dự khi giáo viên cho phép, lớp học qua Meet chỉ bắt đầu khi giáo viên vào cuộc họp.

Đặc biệt, công cụ Classroom còn có thể hoạt động ngoại tuyến, hỗ trợ quản lý thông báo, cải thiện chất lượng hình ảnh các tệp đính kèm bài tập về nhà, giúp giáo viên và học sinh tương tác dễ dàng hơn... và rất nhiều tính năng hữu ích khác.

TIỂU MINH