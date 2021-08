Đa số các ứng dụng, trang web hiện nay đều theo dõi thói quen của người dùng, sau đó hiển thị quảng cáo tương ứng. Tuy nhiên, với tính năng App Tracking Transparency (ATT), bạn hoàn toàn có thể hạn chế được việc bị theo dõi bởi các bên thứ ba.

Tính năng này áp dụng cho tất cả ứng dụng, bao gồm cả những ứng dụng do Apple phát triển. Để kích hoạt App Tracking Transparency (ATT), bạn hãy truy cập vào Settings (cài đặt) - Privacy (quyền riêng tư) - Tracking và bật tùy chọn Allow Apps to Request to Track (cho phép ứng dụng yêu cầu theo dõi).

Kích hoạt chức năng cảnh báo theo dõi trên iOS 14. Ảnh: MINH HOÀNG

Kể từ lúc này, mỗi khi ứng dụng nào đó muốn theo dõi bạn, iPhone sẽ ngay lập tức hiển thị cảnh báo trên màn hình, nhấn Allow nếu bạn cho phép theo dõi.

Theo công ty phân tích Branch, ở thời điểm hiện tại, có khoảng 75% người dùng iOS từ chối việc bị theo dõi, chỉ có 25% đồng ý chia sẻ dữ liệu với các nhà quảng cáo.

Tính năng App Tracking Transparency (ATT) của Apple đã khiến Facebook rơi vào trạng thái hoảng loạn vì nền tảng mạng xã hội này dường như không thể cung cấp số liệu chính xác cho các nhà quảng cáo, khiến họ không biết được hiệu quả của chiến dịch quảng cáo, báo cáo của Bloomberg tiết lộ.

Có vẻ như Facebook đang nghiên cứu về các tính năng quảng cáo mới, yêu cầu ít dữ liệu hơn. “Chúng tôi tin rằng quảng cáo được cá nhân hóa và quyền riêng tư của người dùng có thể cùng tồn tại”, một nhân viên bán hàng của Facebook chia sẻ.

TIỂU MINH