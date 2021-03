Sự kiện Diễn đàn Chính sách Trực tuyến đã thu hút hơn 1.000 người tham dự trực tuyến đến từ nhiều khu vực, bao gồm các quan chức cấp cao từ các quốc gia và nhiều ngành khác nhau.

Eugene Kaspersky, CEO Kaspersky đã chia sẻ về một số mối đe dọa an ninh mạng mới nhất và các xu hướng được “khuếch đại” bởi đại dịch.

Đặc biệt, Kaspersky lưu ý sự thay đổi mục tiêu của tội phạm mạng từ điện thoại thông minh và thiết bị cá nhân sang hệ thống điều khiển công nghiệp (ICS) và Internet of Things (IoT).

Ông cho biết: “Từ khi giãn cách xã hội được áp dụng, chúng tôi đã và đang quan sát về bối cảnh an ninh mạng toàn cầu đang bị ảnh hưởng như thế nào bởi đại dịch.

Một mặt, mọi người có nguy cơ bị xâm nhập mạng cao hơn do làm việc từ xa và dành nhiều thời gian trực tuyến hơn. Mặt khác, tội phạm mạng ngày một nhiều và chúng có nhiều kỹ năng, kinh nghiệm hơn.

Năm 2020, chúng tôi ghi nhận lượng tệp độc hại duy nhất tăng từ 20% đến 25% mỗi ngày. Và hiện tại, các nhà nghiên cứu của chúng tôi cũng đang theo dõi chặt chẽ hơn 200 băng nhóm tội phạm mạng chịu trách nhiệm phát động các cuộc tấn công siêu mục tiêu chống lại ngân hàng, chính phủ hoặc cơ sở hạ tầng quốc gia quan trọng.”





Bảo vệ 4 lớp

Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam (MIC) đã chia sẻ cách đất nước bảo vệ không gian mạng quốc gia, bao gồm thiết lập luật, tiêu chuẩn và kế hoạch an ninh mạng quốc gia cho các tổ chức chính phủ và tư nhân.

Ông nhấn mạnh: “Không ai có thể đơn độc đối đầu với các mối đe dọa mạng. Không ai có thể an toàn khi chỉ có một mình”.

Một dự án thành công của Trung tâm An ninh mạng Quốc gia, thuộc Cục An toàn Thông tin Việt Nam được đề cập là “Chiến dịch rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020”.

Chiến dịch đã khiến số lượng IP Botnet giảm gần một nửa và hơn 1,2 triệu máy tính được quét, trong đó phát hiện hơn 400.000 máy tính bị nhiễm phần mềm độc hại.

BẠN CÓ BIẾT



Đối với nhiều người, thẻ tín dụng có gắn chip là một thứ tương đối mới mẻ. Tuy nhiên, công nghệ chip đã có từ năm 1986! Nó được sử dụng lần đầu tiên ở Pháp, và sau đó là Đức.



Giáo dục và An ninh mạng

Tiến sĩ Greg Austin, Giáo sư An ninh mạng, Chiến lược và Ngoại giao, Đại học New South Wales nhấn mạnh mối liên hệ mật thiết giữa nâng cao năng lực an ninh mạng và đầu tư vào giáo dục.

Chiến lược An ninh mạng của Úc 2020 là đầu tư 26 triệu USD cho giáo dục trong tổng số 1,67 tỉ USD ngân sách được phân bổ, trong hơn 10 năm để đạt được tầm nhìn tạo ra một thế giới trực tuyến an toàn hơn cho người Úc, cho các doanh nghiệp và các dịch vụ thiết yếu mà người dân đều phụ thuộc, ông nói thêm.



Tiến sĩ Austin nhấn mạnh sinh viên tốt nghiệp từ các trường cao đẳng và đại học nên tiếp xúc với các mô phỏng, bài tập thực tế và red team (đội đỏ) để nâng cao kỹ năng và kiến thức về an ninh mạng.

Bà Azleyna Ariffin, Trợ lý chính Giám đốc, Cơ quan An ninh mạng Quốc gia (NACSA) Malaysia nhấn mạnh nhu cầu về các chuyên gia và đây phải là một phần trong chiến lược của quốc gia.

Đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong Chiến lược An ninh mạng Malaysia giai đoạn 2020-2024 được công bố vào tháng 10-2020 với tổng ngân sách 434 triệu USD, bao gồm 5 mục tiêu nhằm cải thiện năng lực và quản lý an ninh mạng quốc gia.

Nhận thức xã hội, chia sẻ trách nhiệm

Bên cạnh đào tạo trường lớp, bà Ariffin nói thêm rằng cần phải nâng cao nhận thức cho công chúng về những mối nguy hiểm trực tuyến đang rình rập. Bà lưu ý rằng NACSA đang hợp tác tích cực với Bộ Giáo dục và Bộ Truyền thông và Đa phương tiện tại Malaysia để truyền bá thông điệp một cách chiến lược.

Ông Nur Achmadi Salmawan, Giám đốc Cơ sở Hạ tầng Thông tin Trọng yếu Quốc gia, Cơ quan Mã hóa và Mạng Quốc gia (BSSN) Indonesia đồng ý và chia sẻ rằng BSSN cũng hợp tác với một số cơ quan chính phủ, học viện và công chúng để truyền bá nhận thức về an ninh mạng cho người Indonesia.

Tập trung vào việc bảo vệ lợi ích và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia, ông nhấn mạnh rằng BSSN đã đưa ra Dự thảo Chiến lược An ninh mạng Quốc gia vào tháng 12-2020. Chiến lược này nhằm chống lại các mối đe dọa kỹ thuật và thậm chí cả các mối đe dọa xã hội ở Indonesia.

Ông nói thêm: “Mạng xã hội đang dần trở thành vũ khí để các tổ chức và cá nhân thao túng thông tin vì lợi ích riêng. Việc thông tin đến người dân cách sử dụng Internet đúng và an toàn là rất quan trọng.”

Nhìn nhận hậu quả của COVID-19 là sự gia tăng phụ thuộc vào công nghệ và thiết bị, các diễn giả và Kaspersky đều đồng ý rằng hợp tác khu vực, hợp tác cấp cao khu vực tư và công, và chia sẻ kiến thức là những yếu tố cần thiết để xây dựng an ninh mạng của một quốc gia.

TIỂU MINH