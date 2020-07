Từ nay, người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có thể tố giác tội phạm, phản ánh, tiếp nhận thông tin đến lực lượng công an qua Zalo.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Đồng Nai cũng tích hợp chatbot để tư vấn cho người dân về các thủ tục đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng, đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu, cấp căn cước công dân…

Quét mã QR để sử dụng nhiều tính năng tại Zalo Công an tỉnh Đồng Nai.

Thời gian tới, các đơn vị công an trong tỉnh sẽ thực hiện tuyên truyền để nhân dân sử dụng, tăng sự tương tác giữa chính quyền và người dân. Đồng thời, sẽ tổ chức sơ kết đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra các tồn tại hạn chế, nguyên nhân để các cơ quan nâng cao hiệu quả sử dụng ứng dụng trong thực tiễn.



Bên cạnh việc nhắn tin để tố giác tội phạm, an ninh trật tự. Tài khoản Zalo do Công an tỉnh Đồng Nai quản lý còn được tích hợp chatbot trả lời tự động về thủ tục hành chính.

Chatbot này sẽ cung cấp thông tin thành phần hồ sơ, mẫu đơn, địa điểm thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực công tác công an như: đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng, đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu, cấp căn cước công dân…

Sử dụng chatbot giúp người dân biết được quy trình thực hiện thủ tục, những giấy tờ cần chuẩn bị trước khi đến trụ sở công an trong tỉnh Đồng Nai.

Tất cả sẽ được tích hợp sẵn trên thanh công cụ, bạn chỉ cần nhấn vào và chọn chức năng tương ứng. Qua Zalo, người dùng còn nhận được hướng dẫn điền đơn, cách chuẩn bị hồ sơ… nhằm hạn chế việc đi lại nhiều lần đến cơ quan công an khi thực hiện thủ tục hành chính.

Để sử dụng các tiện ích trên, bạn hãy mở ứng dụng Zalo, gõ vào thanh tìm kiếm từ khóa "Công an tỉnh Đồng Nai” và bấm Quan tâm. Đối với cấp huyện, xã, người dùng chỉ cần nhập tên đơn vị công an địa phương vào ô tìm kiếm, chẳng hạn như Công an huyện Long Thành, Công an xã Long Phước…



Thực hiện các thủ tục hành chính qua Zalo. Ảnh: TIỂU MINH

Hiện tại, tất cả tài khoản Zalo Công an các cấp trong tỉnh Đồng Nai đều hoạt động ổn định.

Số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh, huyện, xã đã được bổ sung vào chức năng tra cứu trên Zalo để người dân tiện liên lạc. Quản trị viên là công an tại trụ sở đã sẵn sàng để trả lời thắc mắc của người dân khi nhắn tin với tài khoản Zalo Công an.

Trước đó không lâu, Công an TP.HCM cũng đã chính thức đưa vào hoạt động Trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố.

Điều này đồng nghĩa với việc người dân có thể thực hiện nhanh hơn các thủ tục hành chính, dễ dàng nắm bắt thông tin. Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo cách thực hiện tại địa chỉ https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/cong-nghe/huong-dan-chi-tiet-cach-lam-can-cuoc-cong-dan-ngay-tai-nha-843892.html .

TIỂU MINH