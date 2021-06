Đài Truyền hình Việt Nam và Next Media đã quyết định hợp tác để phát sóng các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 trên kênh VTV5, VTV6, YouTube và Fanpage của Next Sports. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem trực tiếp các trận đấu bằng điện thoại thông qua ứng dụng VTV Go, TV360…

Cách chỉnh tivi để xem Euro 2021 đẹp và rõ hơn (PLO)- Chỉ với vài mẹo nhỏ đơn giản, bạn có thể dễ dàng cải thiện chất lượng hình ảnh trên các dòng tivi thông minh.

1. Smartphone (điện thoại thông minh)

Đầu tiên, bạn hãy tải và cài đặt ứng dụng VTV Go cho smartphone tại đây (Android) hoặc tại đây (iOS). Để xem đội tuyển Việt Nam thi đấu, người dùng chỉ cần tìm đến mục Kênh TV trực tuyến, sau đó chọn VTV5 hoặc VTV6.



Đặt lịch nhắc nhở trước khi trận đấu diễn ra. Ảnh: MINH HOÀNG

Nếu chưa tới giờ đá banh, bạn có thể bấm vào nút Đặt lịch để ứng dụng gửi thông báo nhắc nhở khi gần đến giờ phát sóng, việc này sẽ giúp bạn không bỏ lỡ các trận cầu đỉnh cao.

Ngoài ra, ứng dụng còn cung cấp rất nhiều video bình luận và nhận định xung quanh các trận đấu, bạn đọc quan tâm có thể bấm vào biểu tượng kho video ở góc phải bên dưới, sau đó chuyển sang mục VTV Sport.



Những video nhận định trước và sau trận đấu. Ảnh: MINH HOÀNG

Theo thử nghiệm của người viết, ứng dụng cho tốc độ tải nội dung tương đối nhanh, ít xảy ra tình trạng giật hình như một số phần mềm cùng loại. Nếu không có điện thoại, bạn có thể mở trình duyệt máy tính và xem trực tiếp các trận đấu trên trang web của VTV tại địa chỉ http://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm.

Ngoài VTV Go, bạn cũng có thể cài đặt ứng dụng TV360 tại đây (Android) hoặc tại đây (iOS). Đây có lẽ là ứng dụng đã quá quen thuộc đối với các tín đồ bóng đá, TV360 hỗ trợ xem truyền hình, video về các giải đấu lớn như vòng loại World Cup 2022, Euro 2020 hay các giải đấu danh giá như Ngoại hạng Anh, Cúp C1, La Liga, Seria, Bundesliga…



Xem trực tiếp vòng loại World Cup 2022 trên ứng dụng TV360. Ảnh: MINH HOÀNG

Giao diện của ứng dụng TV360 tương đối đơn giản, ngay “mặt tiền” là danh sách các kênh tivi trực tuyến, để xem các trận đấu vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam hoặc Euro 2020, bạn chỉ cần tìm đến kênh VTV5 hoặc VTV6. Ngoài ra, người dùng cũng có thể bấm trực tiếp vào banner bóng đá ở phía trên.



TV360 cung cấp khá nhiều kênh truyền hình miễn phí. Ảnh: MINH HOÀNG

Bên cạnh đó, TV360 còn cung cấp các video nhận định trước và sau trận đấu, mang đến cho người xem nhiều cái nhìn mới lạ hơn. Nhìn chung, ứng dụng này cho phép bạn xem nhiều kênh truyền hình hơn VTV Go, tốc độ tải nội dung khá nhanh và hầu như không có tình trạng giật hình hoặc mất tiếng. Lưu ý, nếu muốn xem các nội dung trên K+, bạn cần phải trả phí để nâng cấp lên gói cước cao hơn.

3 mẫu tivi màn hình lớn giá chưa đến 6 triệu đồng (PLO)- Màn hình lớn, tần số quét cao, sử dụng hệ điều hành Android mới… là một trong những ưu điểm của các dòng tivi thông minh vừa ra mắt.

2. Máy tính

Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể xem trực tiếp bóng đá trên YouTube bằng mẹo nhỏ sau đây. Đầu tiên, bạn cần phải tìm kiếm tên trận đấu sắp diễn ra và nhập theo cú pháp:

tên đội bóng + vs + tên đội bóng + vòng loại World Cup 2022

Ví dụ, Việt Nam vs Indonesia vòng loại World Cup 2022, tuy nhiên, sẽ có rất nhiều kết quả không chính xác hiện ra, lúc này bạn cần nhấn vào phần bộ lọc ở góc trên bên phải và chọn mốc thời gian là hôm nay. Tương tự mục Video nổi bật người dùng cần thiết lập là Trực tiếp.



Cách xem trực tiếp các trận đấu vòng loại World Cup 2022 trên YouTube. Ảnh: MINH HOÀNG

Tất nhiên, nếu YouTube có thể giúp bạn xem trực tiếp vòng loại World Cup 2022 hoặc Euro 2020 thì Facebook cũng không ngoại lệ. Tương tự, bạn chỉ cần gõ từ khóa tên đội bóng + vs + tên đội bóng + World Cup 2022 + live sẽ cho ra kết quả theo ý muốn.

Hy vọng với những mẹo nhỏ mà Kỷ Nguyên Số vừa cung cấp bên trên, bạn đọc có thể dễ dàng xem các trận thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 hoặc giải đấu Euro 2020 ở bất cứ đâu.

Cách khai báo y tế nhanh khi ra vào quận Gò Vấp (PLO)- Việc khai báo y tế sẵn tại nhà sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian khi ra vào quận Gò Vấp, TP.HCM.

MINH HOÀNG