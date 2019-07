(PLO) - HBO GO (dịch vụ truyền hình trực tuyến) đã chính thức có mặt tại Việt Nam, cho phép người dùng có thể thoải mái trải nghiệm các bộ phim bom tấn mọi lúc mọi nơi.

HBO GO cung cấp nhiều bộ phim độc quyền (bao gồm phim nhiều tập, phim truyện và phim tài liệu) do HBO sản xuất tại Mỹ và châu Á, phim bom tấn Hollywood, phim ăn khách châu Á, và các chương trình trẻ em yêu thích.



Dễ dàng xem các bộ phim bom tấn mọi lúc mọi nơi. Ảnh: TIỂU MINH

Tại châu Á, HBO GO chỉ có mặt ở Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Việt Nam. Người dùng có thể cài đặt ứng dụng FPT Play trên smartphone (Android và iOS), máy tính (Windows và macOS), Smart TV... để xem trực tiếp các bộ phim bom tấn trên HBO GO cùng giờ với Mỹ (có phụ đề tiếng Việt), đơn cử như series phim Những Lời Nói Dối Tai Hại với sự tham gia của Nicole Kidman và Meryl Streep, bên cạnh các phim khác như Game of Thrones (trò chơi vương quyền), Gia đình Soprano, Chiến Hữu, Đoàn Tùy Tùng, Phòng Tin Tức, Hội 8 Người của Ocean, Cuồng Nộ, Con Nhà Siêu Giàu Châu Á, Liên Minh Công Lý, Thế Giới Kỉ Jura...



Phim trên HBO GO đều có phụ đề tiếng Việt. Ảnh: TIỂU MINH

Ông Jonathan Spink, TGĐ điều hành HBO Asia cho biết rất vui mừng được hợp tác với Q.net và FPT Play. Người dùng HBO GO có thể truy cập thư viện phim ảnh khổng lồ mọi lúc mọi nơi, kể cả các kênh trực tuyến như HBO, MAX by HBO và RED by HBO với phụ đề tiếng Việt.

Ông Vũ Anh Tú, Phó TGĐ FPT Telecom, đại diện FPT Play cho biết: “Đây sẽ là lần đầu tiên khán giả trẻ Việt Nam có cơ hội thưởng thức series Chiến hữu, mùa phim mới nhất của series Trò chơi Vương quyền và hàng nghìn bộ phim bom tấn.”





Việc HBO GO xuất hiện tại Việt Nam chắc chắn sẽ làm những người mê phim ảnh đứng ngồi không yên. Bạn có thể đăng kí tối đa 5 thiết bị trong một tài khoản với mức giá chỉ 79.000 đồng/tháng, rẻ hơn khá nhiều so với các dịch vụ truyền hình trả tiền hiện nay.



TIỂU MINH