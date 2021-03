Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) về triển khai thực hiện dự án sản xuất, cấp và quản lý thẻ căn cước công dân, Công an quận Tân Phú đã và đang nỗ lực, tập trung thực hiện những giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân đúng với kế hoạch.

Các thông báo về việc cấp căn cước công dân có gắn chip đều được cập nhật qua trang Zalo.

Cụ thể, các thông báo như đối tượng được ưu tiên thực hiện cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, thời gian làm việc, địa điểm cấp căn cước công dân có gắn chip lưu động trên địa bàn quận Tân Phú… đều được trang Zalo “Công an quận Tân Phú” cập nhật liên tục và đầy đủ, để người dân kịp thời nắm bắt thông tin, nhằm hạn chế việc đi lại và giảm thiểu phiền hà.

Trang Zalo “Công an quận Tân Phú” cũng tích hợp chatbot trả lời tự động để tư vấn người dân về thủ tục hành chính.

Bạn chỉ cần nhập thông tin muốn tìm hiểu về các thủ tục liên quan đến lĩnh vực Công an, trang Zalo sẽ tự động trả về kết quả tương ứng. Các thông tin tích hợp trong chatbot đã được phân nhánh chi tiết, cụ thể như thủ tục liên quan đến cấp căn cước công dân, lĩnh vực PCCC, đăng ký xe, lĩnh vực cư trú…



Bên cạnh đó, Công an Quận cũng ứng dụng trang Zalo này trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, tương tác với người dân.

Theo đó, Công an quận Tân Phú đã thiết lập 18 kênh như Trang Zalo Công an Quận, Trang Zalo Đội XDPT BVANTQ, Trang Zalo Cơ quan cảnh sát điều tra... và 11 trang Zalo Công an phường trên địa bàn quận giúp người dân tố giác tội phạm, phản ánh, kiến nghị liên quan đến lực lượng Công an.

Thành lập và thử nghiệm trang Zalo “Công an quận Tân Phú - TP.HCM” từ tháng 8-2020. Đây là đơn vị đầu tiên ở TP.HCM triển khai đồng loạt mô hình “Kết nối Zalo an ninh, bình yên cho mỗi gia đình” tập trung vào việc thiết lập tài khoản Zalo để tăng cường tương tác giữa công an và người dân.





Để truy cập vào trang Zalo “Công an quận Tân Phú”, người dùng chỉ cần nhập “Công an quận Tân Phú” vào ô tìm kiếm của ứng dụng hoặc quét mã QR bên trên và bấm nút “Quan tâm”.

Bên cạnh đó, Zalo và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cũng vừa ký kết triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hiến máu tình nguyện.

Với mục tiêu chuyên nghiệp hóa công tác chăm sóc người hiến máu, từ nay, người dân khi hiến máu có thể sử dụng trang Zalo “Trung tâm Máu Quốc gia” để cập nhật các thông tin chính thống, đầy đủ và liên tục về hiến máu, được giải đáp mọi thắc mắc về hiến máu miễn phí, đăng ký lịch hiến máu và nhận tư vấn trực tiếp từ nhân viên Tổng đài Chăm sóc Người hiến máu.

