Để đảm bảo an toàn cho những dữ liệu quan trọng (tin nhắn, hình ảnh, nhật kí cuộc gọi, file ghi âm…), người dùng nên tạo thói quen thường xuyên sao lưu.

1. SMS Backup & Restore

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy tải và cài đặt ứng dụng SMS Backup & Restore tại địa chỉ http://bit.ly/sao-luu-tin-nhan, tương thích với các thiết bị Android.

- Bước 2: Giao diện của ứng dụng tương đối đơn giản, để sao lưu dữ liệu, bạn hãy nhấp vào tùy chọn Set up a backup. Nếu muốn sao lưu luôn các nội dung đa phương tiện (hình ảnh, video, MMS) bên trong tin nhắn, người dùng hãy nhấp vào mục Show Advanced Options > Media, pictures, videos, group messages > Next.





- Bước 3: Để lưu trữ các tập tin sao lưu trên điện thoại, bạn hãy chọn Your phone, đặt tên và lựa chọn nơi lưu trữ, tuy nhiên cách này không được khuyến khích. Thay vào đó, người dùng nên sao lưu dữ liệu lên các dịch vụ đám mây như Google Drive, Dropbox và OneDrive, sau đó đăng nhập bằng tài khoản tương ứng.





- Bước 4: Để an toàn hơn, người dùng nên lên lịch sao lưu tin nhắn mỗi ngày (Daily), mỗi tuần (Weekly) hoặc mỗi giờ (Hourly), cuối cùng nhấn Back Up Now để bắt đầu.





- Bước 5: Khi muốn khôi phục tin nhắn, bạn bấm vào biểu tượng menu ở góc trên bên trái và chọn Restore. Lựa chọn nơi lưu trữ, sau đó nhấn Select Another Backup và chọn tập tin sao lưu tương ứng, cuối cùng nhấn Restore. Nếu đổi điện thoại mới, bạn chỉ cần chọn Transfer, sau đó lựa chọn thiết bị gửi/nhận tin nhắn tương ứng.





2. Super Backup

Nếu muốn sao lưu nhiều loại dữ liệu hơn, bạn có thể cài đặt ứng dụng Super Backup tại địa chỉ http://bit.ly/super-backup-1.

Giao diện của ứng dụng khá đơn giản với các chức năng chính như sao lưu Apps (ứng dụng), SMS (tin nhắn), Contacts (liên hệ), Call Logs (bản ghi cuộc gọi), Calendars (lịch), Bookmarks (dấu trang)… Lưu ý trước khi sử dụng, người dùng nên thiết lập vị trí lưu trữ dữ liệu là thẻ nhớ bằng cách bấm vào biểu tượng ba chấm ở góc trên bên phải, chọn Settings (cài đặt) > Backup Path (đường dẫn sao lưu) > External Storage Card (thẻ lưu trữ gắn ngoài).





Trong mỗi mục sẽ có rất nhiều tùy chọn để bạn sử dụng như sao lưu toàn bộ nội dung tin nhắn trên điện thoại hoặc chỉ sao lưu những cuộc trò chuyện quan trọng. Tương tự, nếu muốn sao lưu danh bạ, bạn hãy chọn Backup Contacts with phone number (sao lưu có số điện thoại), đặt tên tập tin và nhấn OK để bắt đầu.

Mặc định, ứng dụng sẽ lưu trữ dữ liệu trên thẻ nhớ, tuy nhiên khi sao lưu hoàn tất, Super Backup sẽ hỏi thêm người dùng có muốn chuyển tập tin này cho bạn bè hoặc đồng bộ lên Google Drive hay không, nếu có, bạn chỉ cần cấp quyền và làm theo các bước hướng dẫn.

Nhìn chung, chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn đã có thể sao lưu, phục hồi hoặc chuyển toàn bộ tin nhắn từ thiết bị cũ sang mới dễ dàng, hạn chế tối đa tình trạng mất mát dữ liệu quan trọng.

