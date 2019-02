Đây là một trong những nỗ lực của Facebook để lấy lại lòng tin từ phía người dùng sau nhiều vụ rò rỉ dữ liệu.

Trước đó, Facebook đã cho phép Netflix, Spotify và Ngân hàng Hoàng gia Canada (RBC) được phép đọc, viết và xóa tin nhắn riêng tư của người dùng. Cuộc điều tra dựa trên hàng trăm trang tài liệu nội bộ còn tiết lộ Facebook đã cho hơn 150 đối tác truy cập dữ liệu người dùng. Đơn cử như Microsoft, Sony và Amazon có thể xem được thông tin liên lạc của bạn và bạn bè, theo tờ New York Times (NYT).

Netflix, Spotify và RBC đều phủ nhận việc xem tin nhắn riêng tư của người dùng. Cụ thể, Netflix đã đăng tải trên Twitter rằng họ không bao giờ yêu cầu quyền hạn xem tin nhắn; thậm chí Spotify còn cho biết công ty không hề biết đến tính năng đó.

1. Android

Mặc định, tính năng Location History trên Facebook sẽ ghi lại toàn bộ dữ liệu vị trí để đề xuất các thông tin liên quan như Find Wi-Fi (tìm Wi-Fi), Nearby Friends (những người bạn gần đây), Weather (thời tiết) và Place Tips (gợi ý về những địa điểm xung quanh).

Nếu lo ngại về các vấn đề riêng tư, bạn có thể vô hiệu hóa tính năng này bằng cách cập nhật Facebook lên phiên bản mới nhất, sau đó mở ứng dụng, bấm vào biểu tượng menu ở góc phải, kéo xuống bên dưới và chọn Settings & Privacy (cài đặt & quyền riêng tư) > Settings (cài đặt) > Location (vị trí) > Location Access (truy cập vị trí), sau đó vô hiệu hóa tùy chọn Background Location (vị trí nền). Kể từ lúc này, Facebook chỉ thu thập dữ liệu vị trí khi bạn mở ứng dụng.





Nếu không thấy xuất hiện tùy chọn Location Access (truy cập vị trí) > Background Location (vị trí nền), bạn hãy thử lại sau. Lưu ý, nếu trước đây người dùng đã tắt tính năng Location History (lịch sử vị trí), Facebook sẽ tự động vô hiệu hóa tùy chọn Background Location (vị trí nền).

2. iOS

Apple cho phép người dùng có thể cho phép/cấm một ứng dụng bất kì sử dụng dữ liệu vị trí chỉ với vài thao tác đơn giản. Đầu tiên, bạn hãy mở ứng dụng Facebook, bấm vào biểu tượng menu ở góc phải bên dưới và chọn Settings & Privacy (cài đặt & quyền riêng tư) > Settings (cài đặt) > Location (vị trí) > Location (vị trí) > While using the app (trong khi sử dụng ứng dụng) thay vì Always (luôn luôn).





Hi vọng với mẹo nhỏ kể trên, bạn sẽ hạn chế được tình trạng bị rò rỉ dữ liệu vị trí khi không sử dụng Facebook.

MINH HOÀNG