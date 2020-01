Bên cạnh việc “khai tử” Windows 7, Microsoft cũng khuyến khích người dùng nâng cấp lên Windows 10 để giữ cho các thiết bị hoạt động trơn tru và an toàn hơn. Khi không nhận được các bản cập nhật bảo mật, máy tính của bạn sẽ dễ bị tấn công và nguy cơ nhiễm phần mềm độc hại cao hơn.

Trên trang web của Microsoft, hệ điều hành Windows 10 Home có giá 139 USD, tuy nhiên, hôm nay Kỷ Nguyên Số sẽ hướng dẫn bạn đọc cách nâng cấp miễn phí từ Windows 7, 8, 8.1 lên Windows 10.

Khi Windows 10 được phát hành lần đầu tiên vào tháng 7-2015, Microsoft đã cung cấp một ưu đãi nâng cấp miễn phí chưa từng có cho người dùng Windows 7, 8 và 8.1, (hết hạn vào tháng 7-2016). Tuy nhiên, theo một số báo cáo của người dùng, ưu đãi này vẫn còn hoạt động đến thời điểm hiện tại.

Microsoft vẫn hỗ trợ nâng cấp miễn phí lên Windows 10. Ảnh: Internet

Cách nâng cấp Windows 7, 8 và 8.1 lên Windows 10 miễn phí

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy mở trình duyệt và truy cập vào địa chỉ https://www.microsoft.com/software-download/windows10.

- Bước 2: Tại mục Create Windows 10 installation media, người dùng chỉ cần nhấn Download tool now và chạy công cụ.



Nâng cấp Windows 7, 8 và 8.1 lên Windows 10 miễn phí. Ảnh: Internet

- Bước 3: Sau đó, chọn Upgrade this PC now (nếu đây là máy tính bạn cần nâng cấp), hoặc chọn Create installation media for another PC để tạo bộ cài đặt nâng cấp cho máy khác. Làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất.

- Bước 4: Khi nâng cấp xong, người dùng chỉ cần vào Settings (cài đặt) - Update & Security (cập nhật và bảo mật) - Activation (kích hoạt) và bạn sẽ thấy giấy phép của Windows 10.

Lưu ý, nếu đang sử dụng Windows 7/8 Home, bạn chỉ có thể nâng cấp lên Windows 10 Home, và ngược lại, trong trường hợp sử dụng bản Pro, người dùng sẽ được nâng cấp lên Windows 10 Pro (bản nâng cấp không có sẵn cho Windows Enterprise).

