(PLO)- Việc sử dụng giấy phép lái xe giả (không do cơ quan có thẩm quyền cấp) có thể khiến bạn đối mặt với mức phạt cao nhất lên đến 6 triệu đồng.

Trước đó không lâu, lực lượng CSGT đã phát hiện hàng loạt giấy kiểm định, đăng ký, giấy phép lái xe (GPLX) được làm giả một cách tinh vi được các tài xế khai nhận làm thông qua các đối tượng “cò” ở Bến xe Miền Đông với giá 2 triệu đồng.

Bằng mắt thường rất khó để phân biệt đâu là giấy phép lái xe, giấy kiểm định thật hay giả bởi các đối tượng này sử dụng rất nhiều hình thức tinh vi, đơn cử như scan ảnh màu, dùng phôi, giấy tờ thật rồi giả chữ ký, con dấu để làm giả giấy tờ.

Hôm nay, Kỷ Nguyên Số sẽ hướng dẫn bạn đọc cách kiểm tra GPLX đang sử dụng là thật hay giả chỉ với vài thao tác đơn giản.

Đầu tiên, bạn hãy mở trình duyệt trên điện thoại hoặc máy tính và truy cập vào địa chỉ https://gplx.gov.vn/.



Tra cứu GPLX dễ dàng hơn bao giờ hết. Ảnh: MINH HOÀNG

Tiếp theo, người dùng chỉ cần điền vào đầy đủ các thông tin cần thiết bao gồm số GPLX, loại GPLX đang sử dụng (loại làm bằng giấy bìa hoặc thẻ nhựa - PET), có thời hạn hoặc không thời hạn.

Sau đó nhập ngày tháng năm sinh viết theo dạng năm-tháng-ngày (nếu là GPLX PET) hoặc năm sinh đối với GPLX cũ, nhập mã xác thực tương ứng rồi nhấn Tra cứu. Ví dụ, 19900101 (sinh năm 1990, tháng 01, ngày 01).



Giấy phép lái xe mới (trái) và cũ (phải). Ảnh: MINH HOÀNG

Mọi thông tin về GPLX sẽ được hiển thị, kèm theo đó là lịch sử vi phạm giao thông (nếu có). Trong trường hợp không có thông tin, nhiều khả năng GPLX bạn đang sử dụng là giả. Lưu ý, mẹo nhỏ này cũng sẽ giúp những người cho thuê xe máy, xe hơi có thể tránh được trường hợp khách thuê xe rồi vi phạm, sau đó khiến chủ xe phải đóng phạt, thậm chí số tiền đóng phạt còn cao hơn tiền cho thuê xe.

Sử dụng GPLX giả bị phạt bao nhiêu?

Căn cứ theo khoản 5 và khoản 7, Điều 21 Nghị định 46/2016 quy định việc xử phạt hành vi sử dụng GPLX giả như sau:

Khoản 5: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 và các loại xe tương tự xe mô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có GPLX hoặc sử dụng GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp, GPLX bị tẩy xóa.

Khoản 7: Phạt tiền từ 4-6 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên, xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm một trong các hành vi sau đây:

a) Có GPLX nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển hoặc đã hết hạn sử dụng từ 06 (sáu) tháng trở lên.

b) Không có GPLX hoặc sử dụng GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp, GPLX bị tẩy xóa.

c) Có GPLX quốc tế do các nước tham gia Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 cấp (trừ GPLX quốc tế do Việt Nam cấp) nhưng không mang theo GPLX quốc gia.

Hi vọng với những thông tin mà Kỷ Nguyên Số vừa cung cấp, bạn đọc có thể tự mình tra cứu xem GPLX đang sử dụng là thật hay giả, tránh bị phạt khi tham gia giao thông.

