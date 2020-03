Bắt đầu từ phiên bản iOS 13, Apple đã bổ sung thêm một tính năng mới nhằm kéo dài tuổi thọ pin và hạn chế tình trạng quá nhiệt khi sạc điện thoại qua đêm.

Sạc iPhone đúng cách sẽ giúp kéo dài tuổi thọ pin. Ảnh: Internet

Shane Broesky, đồng sáng lập của Farbe Technik, một công ty chuyên sản xuất phụ kiện sạc, cho biết việc sạc điện thoại qua đêm hoàn toàn bình thường và không gây hại. Đa số các thiết bị hiện nay đều rất thông minh, sau khi được sạc đầy, nó sẽ ngăn dòng điện vào để bảo vệ điện thoại khỏi bị sạc quá mức.

Tuy nhiên, nếu bạn cắm sạc và để smartphone dưới gối, chăn... thì viên pin tỏa nhiệt nhiều hơn, khiến hiệu suất giảm sút.

Kết quả nghiên cứu của Battery University cho thấy viên pin sẽ có hiệu suất tốt nhất khi bạn duy trì nó ở mức 40%-80%. Điều này sẽ hạn chế số chu kỳ (cycles) cũng như tránh được tình trạng quá nhiệt. Edo Campos, một phát ngôn viên của Anker, công ty chuyên sản xuất bộ sạc cho điện thoại, cho biết: “Trên thực tế, smartphone khá thông minh và chúng biết khi nào nên dừng sạc”.

Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa tính năng tối ưu hóa pin trên iPhone. Ảnh: MINH HOÀNG

Tính năng Optimized Battery Charging (sạc pin được tối ưu hóa) sẽ được kích hoạt mặc định trên iOS 13, giúp ngắt bộ sạc khi pin đạt mức 80%.

Nếu không thích, người dùng có thể vô hiệu hóa tùy chọn này bằng cách vào Settings (cài đặt) - Battery (pin) - Battery Health (sức khỏe pin) - Optimized Battery Charging (sạc pin được tối ưu hóa).

Trong cửa sổ vừa xuất hiện, bạn có thể chọn Cancel nếu đổi ý, Turn off (tắt hoàn toàn) hoặc Turn off until tomorrow (tắt đến ngày mai).

