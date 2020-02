1. Đo độ cao bằng điện thoại

Nếu đang sử dụng các thiết bị iOS (iPhone, iPad), bạn có thể cài đặt ứng dụng My Altitude and Elevation GPS hoặc My Altitude trên App Store. Trong trường hợp sử dụng các dòng điện thoại Android, người dùng chỉ cần cài đặt ứng dụng Altimeter Ler Live Gps Geotracker miễn phí trên Google Play.



Đo độ cao bằng ứng dụng My Altitude. Ảnh: MINH HOÀNG

2. Đo độ ẩm bằng điện thoại

Điện thoại thông minh thực sự không có máy đo độ ẩm (cảm biến độ ẩm), do đó bạn cần phải cài đặt thêm các ứng dụng của bên thứ ba để đọc dữ liệu ngoài trời.

Nếu đang sử dụng iPhone, bạn hãy thử ứng dụng Hygrometer hoặc Thermometer-Hygrometer đối với các thiết bị Android. Vì được cung cấp miễn phí nên tất cả đều có quảng cáo đi kèm.



Đo độ ẩm bằng ứng dụng Hygrometer. Ảnh: MINH HOÀNG

3. Đo khoảng cách bằng điện thoại

Google Fit, Apple Health và các ứng dụng hỗ trợ tập luyện thể thao đều có thể đo khoảng cách bạn di chuyển. Tuy nhiên, nếu muốn đo khoảng cách từ điểm A đến điểm B thì Strava sẽ là lựa chọn thích hợp. Ứng dụng tương thích với các thiết bị Android và iOS, có thể ghi lại chính xác các hành trình mà bạn đã đi qua, thậm chí vẽ bản đồ đoạn đường di chuyển.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thử một số ứng dụng khác như MileIQ (theo dõi số dặm), Polarsteps (ghi lại khoảng cách bạn đã đi qua đất liền, trên biển và trên không).

Để đo khoảng cách mà không di chuyển, hãy sử dụng Google Maps, giữ im vị trí trên bản đồ để thả ghim màu đỏ, sau đó nhấn vào thẻ vị trí và chọn Measure distance để đo khoảng cách.



Đo khoảng cách bằng Google Maps. Ảnh: MINH HOÀNG

4. Đo tốc độ bằng điện thoại

Điện thoại làm rất tốt việc đo tốc độ nhờ vào gia tốc kế và các cảm biến có sẵn. Ví dụ, Google Maps (miễn phí) có thể hiển thị tốc độ khi bạn đang lái xe. Đối với người đi xe đạp, Cyclemeter sẽ là ứng dụng phù hợp, nó sẽ hiển thị một loạt các số liệu thống kê thời gian thực (bao gồm cả tốc độ) trong khi bạn di chuyển.

Nếu chỉ quan tâm đến thông số tốc độ, bạn có thể cài đặt ứng dụng SpeedView trên Android và Speedometer Speed Box đối với các thiết bị iOS. Cả hai ứng dụng đều miễn phí, cho phép người dùng xem tốc độ theo thời gian thực.



Đo tốc độ bằng điện thoại. Ảnh: MINH HOÀNG

