Đăng xuất tài khoản Zalo, Facebook khỏi các thiết bị lạ để tránh bị rò rỉ dữ liệu. Ảnh: Internet

1. Cách đăng xuất tài khoản Zalo từ xa

Trong bài này, người viết sẽ hướng dẫn các thao tác trên ứng dụng Zalo (Android), nếu đang sử dụng các thiết bị iOS (iPhone, iPad), bạn chỉ cần thực hiện tương tự.

Đầu tiên, bạn hãy mở ứng dụng Zalo trên điện thoại và chuyển sang mục Thêm. Sau đó, truy cập vào phần cài đặt bằng cách bấm vào biểu tượng bánh xe răng cưa ở góc trên bên phải và chọn Tài khoản và bảo mật.



Truy cập vào phần cài đặt trên Zalo. Ảnh: MINH HOÀNG

Tại mục Lịch sử đăng nhập, Zalo sẽ liệt kê tên các thiết bị (điện thoại, máy tính) hoặc trình duyệt đã được sử dụng để đăng nhập tài khoản theo từng mốc thời gian. Lúc này, bạn chỉ cần tìm tên các thiết bị lạ rồi bấm Đăng xuất, xác nhận lại một lần nữa khi được yêu cầu.

Lưu ý, hiện tại tính năng đăng xuất tài khoản từ xa chỉ có sẵn trên ứng dụng Zalo dành cho điện thoại.



Đăng xuất tài khoản Zalo từ xa. Ảnh: MINH HOÀNG

Làm thế nào để xem tin nhắn Zalo mà người khác không biết? (PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể dễ dàng đọc tin nhắn Zalo mà bạn bè không hề hay biết, đồng nghĩa với việc người dùng sẽ có nhiều thời gian hơn để tìm câu trả lời.

2. Cách đăng xuất tài khoản Facebook từ xa

Tương tự như Zalo, đầu tiên bạn hãy mở ứng dụng Facebook trên điện thoại, bấm vào biểu tượng menu ở góc trên bên phải và tìm đến phần Settings & Privacy (cài đặt & quyền riêng tư) - Settings (cài đặt).



Truy cập vào phần cài đặt trên Facebook. Ảnh: MINH HOÀNG

Tiếp theo, người dùng chỉ cần truy cập vào phần Security and Login (bảo mật và đăng nhập) và bấm See all (xem tất cả) tại mục Where you’re logged in (nơi bạn đã đăng nhập). Lúc này, Facebook sẽ liệt kê toàn bộ các thiết bị đang đăng nhập tài khoản Facebook theo từng mốc thời gian, việc bạn cần làm là bấm vào biểu tượng ba chấm tại các thiết bị lạ và chọn Log out (đăng xuất).



Đăng xuất tài khoản Facebook từ xa. Ảnh: MINH HOÀNG

Bên cạnh đó, người dùng cũng nên tiến hành thay đổi lại mật khẩu Facebook trong phần cài đặt, đồng thời kích hoạt thêm tính năng bảo mật hai lớp để hạn chế tình trạng mất tài khoản trong tương lai.

Cách xử lý khi bị người khác mạo danh Facebook (PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể báo cáo việc mình bị mạo danh và nhờ Facebook hỗ trợ.

MINH HOÀNG