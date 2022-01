AUDIO bài viết

Google Play Games Beta vừa được ra mắt tại Hàn Quốc, Hồng Kông và Đài Loan, cho phép người dùng Android chơi game di động ngay trên máy tính để bàn hoặc laptop chạy Windows. Dữ liệu chơi game sẽ được tự động đồng bộ trên các thiết bị, tích hợp với Google Play Points, cho phép bạn sử dụng bàn phím, chuột khi chơi game di động.





Google Play Games Beta hiện chỉ có sẵn ở 3 khu vực, người dùng có thể đăng ký tham gia vào danh sách chờ khi dịch vụ này có sẵn tại các quốc gia khác.

Một số tựa game di động hiện có sẵn bao gồm Dragon Mania Legends, Township, State of Survival: The Joker Collaboration, Asphalt 9: Legends, War Planet Online: MMO Game, Last Shelter: Survival, Summoners WarTop War: Battle Game, Rise of Empires: Ice and Fire and Magic Rush: Heroes.

Apple bất ngờ xóa hơn 85.000 ứng dụng khỏi App Store (PLO)- Mới đây, Apple đã bất ngờ xóa hơn 39.000 game (trò chơi) và 46.000 ứng dụng khỏi App Store ở Trung Quốc.

TIỂU MINH