AUDIO bài viết

Tết là thời điểm mà các hoạt động gian lận, lừa đảo tài chính diễn ra phức tạp với các thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trong trường hợp thẻ ngân hàng bị thất lạc, mất cắp hoặc phát sinh các giao dịch bất thường, bạn có thể chủ động khóa thẻ tạm thời bằng cách nhắn tin theo cú pháp sau. Cẩn trọng thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng mời rút tiền từ thẻ tín dụng (PLO)- Thời gian gần đây, một số đối tượng đã mạo danh nhân viên ngân hàng tiếp cận, đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tiền trong tài khoản của người dùng thông qua phương thức mời chào rút tiền từ thẻ tín dụng.





Ví dụ, nếu đang sử dụng Vietcombank, bạn có thể khóa thẻ ngân hàng bằng cách soạn tin nhắn dưới đây thay vì phải gọi điện đến tổng đài.

- VCB KT TOANBO: Khóa toàn bộ thẻ mở tại Vietcombank.

- VCB KT VISA: Khóa toàn bộ thẻ VISA.

- VCB KT MASTER: Khóa toàn bộ thẻ MASTER.

- VCB KT AMEX: Khóa toàn bộ thẻ AMEX.

- VCB KT JCB: Khóa toàn bộ thẻ JCB.

- VCB KT UNIONPAY: Khóa toàn bộ thẻ UNIONPAY.

- VCB KT NOIDIA: Khóa toàn bộ thẻ nội địa.



Lưu ý, bạn phải sử dụng đúng số điện thoại đã đăng ký dịch vụ VCB - SMS B@nking, soạn tin nhắn và gửi về tổng đài 6167.

Tương tự, đối với Ngân hàng Sacombank, người dùng chỉ cần soạn tin nhắn THE KHOA <4 số cuối của thẻ> và gửi về đầu số 8149. Ví dụ, THE KHOA 1234 gửi 8149. Trong trường hợp muốn mở khóa, bạn hãy soạn THE MOKHOA <4 số cuối của thẻ> và gửi về 8149.

Đa số các ngân hàng hiện nay đều có ứng dụng hỗ trợ người dùng quản lý tài khoản, khóa thẻ ngay trên smartphone. Đơn cử như nếu đang sử dụng ngân hàng Agribank, bạn có thể cài đặt ứng dụng Agribank trên Google Play hoặc App Store. Lưu ý, người dùng cần để ý kỹ tên nhà phát triển để tránh cài đặt nhầm ứng dụng giả mạo.





Sau khi tải về hoàn tất, bạn chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản tương ứng. Trong phần dịch vụ thẻ, bạn sẽ tìm thấy tính năng khóa thẻ. Lưu ý, tên và vị trí các tùy chọn có thể khác nhau tùy vào ứng dụng mà bạn cài đặt.

Nếu những cách trên không phù hợp, người dùng có thể liên lạc trực tiếp với tổng đài hỗ trợ của ngân hàng theo cách sau:

- Agribank: 043.868.7437 hoặc 043.868.7913.

- ACB: 0838.247.247.

- BIDV: 1900.9247.

- HDbank: 1800.6868.

- Eximbank: 1800.1199.

- Vietcombank: 1900.5454.13.

- MBBank: 1900.5454.26 hoặc 043.767.4050.

- LienVietPostbank: 1800.577.758.

- VietinBank: 1900.558.868 hoặc 043.941.8868.

- VPBank: 1900.54.54.15 hoặc 043.928.8880.

- VIB: 1800.8180.

- TPBank: 1800.5858.58 hoặc 1900.5858.85.

- Techcombank: 1900.588.822

- Sacombank: 1900.5555.88 hoặc 083.526.6060 (nước ngoài).

- SHB: 1800.58.88.56.

- OCB: 1800.6678.

- Maritime Bank: 1800.599.999 hoặc 0439.44.55.66.

- Viet Capital Bank: 1900.555.596.

Hy vọng với những mẹo nhỏ mà Kỷ Nguyên Số vừa giới thiệu bên trên, người dùng có thể bảo vệ tiền trong tài khoản tốt hơn trong trường hợp bị kẻ gian tấn công.

Google vẫn thu thập dữ liệu ngay cả khi bạn đã tắt tính năng theo dõi (PLO)- Gã khổng lồ tìm kiếm cũng bị cáo buộc sử dụng ‘dark patterns’ để lừa hoặc buộc người dùng chấp nhận theo dõi vị trí.

MINH HOÀNG