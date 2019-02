1. Tắt trạng thái hoạt động

Khi nhắn tin cho bạn bè, Facebook Messenger sẽ hiển thị trạng thái và thời gian bạn vừa hoạt động trước đó. Do đó, nếu cảm thấy phiền phức hoặc không được riêng tư, người dùng chỉ cần mở ứng dụng Messenger và bấm vào ảnh đại diện ở góc trên bên trái.





Tiếp theo, bạn tìm đến mục trạng thái hoạt động và tắt tùy chọn Hiển thị khi hoạt động. Tương tự, đối với phiên bản Facebook trên nền web, bạn nhấn vào biểu tượng bánh xe răng cưa (cài đặt) trên cửa sổ trò chuyện, sau đó chọn Turn off active status (tắt trạng thái hoạt động) > Turn of active status for all contacts (tắt trạng thái hoạt động của tất cả liên hệ).

2. Tắt tìm kiếm Messenger bằng số điện thoại

Mặc định, tính năng tìm kiếm tài khoản Facebook bằng email và số điện thoại cá nhân đã bị vô hiệu hóa, tuy nhiên, tính năng này vẫn tồn tại trên ứng dụng Messenger.

Để vô hiệu hóa, bạn hãy gỡ cài đặt ứng dụng Messenger, sau đó tiến hành cài đặt lại. Trong phần thiết lập ban đầu, người dùng chỉ cần bỏ qua bước thêm số điện thoại vào ứng dụng để tránh bị người khác tìm ra tài khoản.





Hi vọng với các mẹo nhỏ đơn giản mà kynguyenso.plo.vn vừa hướng dẫn bên trên, bạn đọc sẽ hạn chế được những tin nhắn làm phiền từ người lạ.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

MINH HOÀNG