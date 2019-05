Hiện tại, tất cả các chi nhánh của Nhật Cường Mobile đang tạm đóng cửa và không rõ khi nào mới làm việc trở lại.

Tương tự, trang fanpage Nhật Cường Mobile với hơn 500.000 lượt Like cũng “bốc hơi” khỏi Facebook, màn hình chỉ hiển thị vỏn vẹn thông báo "Sorry, this content isn’t available right now" (rất tiếc, nội dung này hiện không khả dụng).

Những kênh liên lạc khác như website nhatcuong.com, tổng đài hỗ trợ… đều không thể kết nối. Trang sửa chữa, bảo hành điện thoại của Nhật Cường tại địa chỉ nhatcuongservices.com cũng gặp khó khăn trong việc truy cập.





Nếu đang gửi thiết bị bảo hành tại đây, bạn có thể đến trực tiếp trung tâm bảo hành của Nhật Cường Mobile tại C4 Giảng Võ (Hà Nội), cầm theo phiếu sửa chữa để nhân viên kiểm tra tình trạng và nhận lại máy (kể cả khi máy đã được sửa xong hoặc chưa sửa).

Nhân viên cửa hàng cho biết vì phần mềm quản lý gặp trục trặc nên họ không thể liên lạc trực tiếp với khách hàng. Đối với những ai đã mua điện thoại chính hãng tại cửa hàng, nếu gặp trục trặc, người dùng có thể đến trực tiếp trung tâm bảo hành của nhà sản xuất thiết bị mà không cần thông qua Nhật Cường Mobile.

TIỂU MINH