Trong quý 1-2020, tổng doanh thu của Yeah1 đạt 257,94 tỷ đồng, thấp hơn 130,30 tỷ đồng (~33,56%) so với quý 1-2019.

Nếu loại trừ yếu tố hợp nhất công ty con ScaleLab và doanh thu liên quan đến MCN (mảng kinh doanh đã dừng hoạt động trong năm 2019 sau sự cố YouTube), doanh thu của Yeah1 trên thực tế đã tăng 11,17% so với cùng kỳ.

Dù vậy, lợi nhuận gộp lại tăng 11,16 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước và tỷ suất lợi nhuận gộp được cải thiện nhờ đẩy mạnh chiến lược phát triển các nội dung nguyên bản (O&O strategy).

Các nội dung này có tỷ suất lợi nhuận gộp trong khoảng 40-70%, cao hơn nhiều so với biên lợi nhuận 5-20% từ việc quản lý đa kênh (MCN business). Lợi nhuận ròng trong quý 1-2020 thấp hơn 2,56 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu do giảm lợi nhuận từ hoạt động tài chính (lãi tiền gửi).

Các kênh nổi bật của Yeah1 trên YouTube trong quý 1-2002.

Từ góc độ hoạt động, Yeah1 đã thận trọng cơ cấu lại các hoạt động để tối ưu chi phí, điển hình như ngừng kinh doanh hai kênh truyền hình hoạt động kém hiệu quả là Yeah1 Family và iMovie, đồng thời ngừng đầu tư mảng phim điện ảnh vốn hoạt động không ổn định và đang thua lỗ.

Cùng với đó, Yeah1 tăng cường đầu tư sản xuất các nội dung nguyên bản và phát triển các kênh tự sở hữu và vận hành.

Trong quý 1-2020, Yeah1 đã liên tục gặt hái nhiều thành công với loạt các series như Cháo Trắng, Anh Thám Tử, Người Thứ Ba, Anh Áo Đen, Mì Gói, Yeah1 Spotlight.

Những nội dung này nhanh chóng nhận được hàng trăm triệu lượt xem và liên tục nằm trong top video thịnh hành trên nền tảng Facebook Watch và YouTube.

TIỂU MINH