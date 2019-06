Mùa nắng nóng, đôi khi quạt điện thông thường không thể làm dịu cơn nóng bức. Người tiêu dùng thường lựa chọn điều hòa nhiệt độ hoặc quạt điều hòa để xoa dịu nhiệt độ oi bức. Tuy nhiên việc sử dụng thiết bị điện tử này không đúng cách hoặc chủ quan trong việc sử dụng điều hòa lại gây ra một số vấn đề sức khỏe. Trang Global News đã liệt kê 5 vấn đề sức khỏe mà người dùng điều hòa có thể gặp phải.

Mệt mỏi liên tục: Theo Global News khi dùng điều hòa vào những ngày nóng bức nếu cảm thấy mệt hoặc rùng mình thì sức khỏe của bạn đang có vấn đề. Nghiên cứu cho thấy những người làm việc trong môi trường máy lạnh có thể bị đau đầu và mệt mỏi mãn tính. Những người làm việc trong môi trường sử dụng máy lạnh liên tục có thể bị kích thích mũi và khó thở. Điều này khiến họ dễ bị cảm lạnh, cúm và một số bệnh khác.



Nằm hoặc làm việc trong môi trường điều hòa liên tục có thể khiến bạn gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe. Ảnh: Internet

Khô da: Thực tế là như thế, nếu bạn sử dụng thiết bị này trong thời gian dài. Nhiệt độ lạnh do máy lạnh tạo ra sẽ khiến da bạn, thậm chí là mái tóc bị thiếu độ ẩm. Nếu không cung cấp chất dưỡng ẩm liên tục, bạn có thể bắt đầu bị khô da. Hội Nội khoa Việt Nam cũng chi ra nếu ngủ trong phòng điều hòa quá 4 giờ liên tục thường làm da khô, họng khô. Do đó người dùng nên hẹn giờ hoạt động của điều hòa trong lúc ngủ.

Làm trầm trọng hơn các bệnh mãn tính: Điều hòa không khí có thể làm trầm trọng hơn các căn bệnh mãn tính mà bạn mắc phải. Từ trước đến nay, máy lạnh vẫn "nổi tiếng" là làm tăng các triệu chứng huyết áp thấp, viêm khớp và viêm thần kinh, khiến việc kiểm soát các cơn đau trở nên khó khăn hơn.

Gây ra các vấn đề hô hấp: Mặc dù điều hòa là thứ "cứu cánh" cho bạn trong một ngày nắng nóng, nhưng chúng cũng chính là kẻ mang đến cá vi khuẩn, vi sinh vật gây ra các vấn đề về hô hấp. Điều này là do khả năng lưu thông không khí trong điều hòa rất kém.

Chúng "tiếp tay" cho các bệnh lây qua đường hô hấp như bệnh legionnaires- một bệnh truyền nhiễm có khả năng gây tử vong, gây sốt cao và viêm phổi. Các chuyên gia cho biết những người ngồi điều hòa nhiều hơn 4 giờ rất có khả năng bị viêm xoang do không khí lạnh làm xơ cứng các tuyến nhầy. Ngoài ra ngồi nhiều trong phòng điều hòa còn gia tăng nguy cơ mắc bệnh phổi. Điều hòa làm thay đổi đột ngột nhiệt độ và độ ẩm trong phòng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ thống hô hấp.

Hội Nội khoa Việt Nam cũng đưa ra lời khuyên nếu sử dụng điều hòa để ngủ, để an toàn nên để nhiệt độ từ 25-27 độ C. Khi để nhiệt độ trong phòng chênh với nhiệt độ ngoài trời 7 độ C thì sẽ tốt cho người sử dụng. Bên cạnh đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc ra vào phòng liên tục.

Giảm khả năng chịu nhiệt: Thực tế cho thấy những người làm việc trong văn phòng có điều hòa nhiệt độ sẽ trở nên khó thích ứng với nhiệt độ cao của mùa hè. Điều này lý giải cho việc bạn sẽ trở nên đau đầu hoặc căng thằng khi đột ngột đi từ môi trường mát mẻ ra môi trường bên ngoài. Đây là hiện tượng sốc nhiệt của cơ thể, hiện tượng này có liên quan đến các ca tử vong trong các đợt nắng nóng gay gắt.

HẠ QUYÊN