Ngày 19-6, đại diện ví điện tử MoMo cho biết chương trình Ủng hộ nông sản Việt, sau hơn 9 ngày đã ghi nhận sự hưởng ứng tích cực của người dân TP.HCM. Tính đến 11 giờ ngày 19-6, đã có gần 44 tấn vải được bán ra ở TP.HCM qua chương trình, với hơn 8.444 lượt ủng hộ, hơn 1.7 tấn gạo giống ST Xuân Hồng và gần 42 triệu đồng với 8336 lượt quyên góp cho con em nông dân cho năm học mới.

Đây là chương trình có mục tiêu cùng toàn xã hội tiếp tục ủng hộ đầu ra cho nông sản Việt sau dịch COVID-19. Chương trình còn kêu gọi quyên góp hỗ trợ chi phí học tập cho con em nông dân khó khăn khi năm học mới sắp bắt đầu.

Từ sự hưởng ứng tích cực này, ban tổ chức quyết định mở rộng chương trình đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu từ ngày 19-6, với nền tảng công nghệ thanh toán tiện lợi của ví MoMo. Theo đó chỉ trong buổi sáng cùng ngày, đã có gần 100 kg vải thiều Lục Ngạn được bán tại Hà Nội trên ví MoMo.



Đã có gần 100 kg vải thiều Lục Ngạn được bán tại Hà Nội trên ví MoMo chỉ trong buổi sáng của ngày mở bán đầu tiên. Ảnh: M.M

Đại diện Saigon Co.op cho biết mức giá bán ra tại Hà Nội là 22.900 đồng/kg, rẻ hơn khoảng 6.000 đồng so với giá bán tại TP.HCM do chi phí vận chuyển, bảo quản ít hơn. Cụ thể, việc vận chuyển vải thiều từ Bắc Giang về Hà Nội khoảng 65 km, do đó ít tốn chi phí hơn, dẫn đến giá thành khi đến tay người mua cũng sẽ giảm.

Phía Saigon Co.op cho biết thêm, mùa vụ của vải thiều diễn ra rất ngắn, chỉ khoảng hơn một tháng. Do đó, nguồn cung cũng sẽ biến động theo thời điểm đầu mùa, giữa mùa và cuối mùa, cũng như nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Vì vậy, giá vải thiều trong chương trình sẽ được cập nhật từng ngày, dựa trên biến động thu mua.

Ngài ra, giá gạo ST Xuân Hồng đang được bán ở mức 170.000 đồng/gói 5 kg, đây cũng là mức giá tốt nhất trên thị trường và ưu đãi hơn khi mua tại hệ thống siêu thị Saigon Co.op.

Năm nay, ngoài kênh mới là bán qua ví điện tử, vải thiều Việt Nam hiện đang được xuất khẩu qua Nhật. Hiện có 5-6 doanh nghiệp đã đăng ký xuất vải sang Nhật. Dự kiến gần 1.000 tấn vải chính vụ đạt chuẩn của Bắc Giang, Hải Dương sẽ xuất đi Nhật trong năm nay.

T. HÀ