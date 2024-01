Hà Lan hạn chế xuất khẩu thiết bị sản xuất chip sang Trung Quốc

ASML là một công ty đóng vai trò quan trọng trong ngành bán dẫn toàn cầu, được biết đến với các hệ thống in thạch bản tiên tiến, rất quan trọng trong việc sản xuất chip.

Theo Reuters, động thái này của Hà Lan, tuy được coi là biện pháp bảo vệ những tiến bộ công nghệ, nhưng lại đặt ra câu hỏi về sự cân bằng giữa hợp tác toàn cầu và an ninh quốc gia.

Công nghệ của ASML không chỉ là tài sản thương mại mà còn là tài sản chiến lược, do nó đóng vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn. Với công nghệ của ASML, các nhà sản xuất có thể sản xuất chip nhỏ hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn, được sử dụng trong điện thoại cho đến các hệ thống quân sự tiên tiến.

Các thiết bị hỗ trợ sản xuất chip của ASML. Ảnh: ASML

ASML cho biết: “Giấy phép vận chuyển hệ thống in thạch bản NXT:2050i và NXT:2100i vào năm 2023 gần đây đã bị chính phủ Hà Lan thu hồi một phần, ảnh hưởng đến một số ít khách hàng ở Trung Quốc”.

Khi được hỏi về động thái của chính phủ Hà Lan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân hôm thứ Ba kêu gọi Hà Lan "tôn trọng các nguyên tắc thị trường và luật pháp, duy trì sự ổn định của thị trường quốc tế, chuỗi cung ứng.”

Trong những năm gần đây, Trung Quốc là thị trường lớn thứ ba của ASML sau Đài Loan và Hàn Quốc, nhưng lại là thị trường lớn nhất vào quý 3 năm 2023.

Trung Quốc đang nỗ lực bắt kịp ngành in thạch bản như một phần trong nỗ lực to lớn do chính phủ chỉ đạo nhằm tự tạo ra chuỗi cung ứng chất bán dẫn. Shanghai Micro Electronics Equipment (SMEE) là nhà sản xuất máy in thạch bản duy nhất được biết đến tại Trung Quốc, mặc dù nó được đánh giá là xếp sau ASML và các công ty cùng ngành của Nhật Bản.

Tháng trước, một trong những cổ đông của SMEE, Tập đoàn Zhangjiang, đã thông báo rằng công ty đã phát triển thành công máy in thạch bản 28 nm trên tài khoản WeChat, đánh dấu một bước đột phá cho công ty và Trung Quốc. Tuy nhiên sau đó họ đã rút lại bài đăng mà không nêu rõ lý do.

