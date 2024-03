Google nâng cấp tính năng Safe Browsing, chặn các trang web độc hại theo thời gian thực

Tính năng Safe Browsing (duyệt web an toàn) là gì?

Tính năng Safe Browsing (duyệt web an toàn) của Google được thiết kế để bảo vệ người dùng khi duyệt web bằng cách cảnh báo các trang web nguy hiểm hoặc độc hại.

Khi tính năng này được kích hoạt, Google sẽ so sánh các trang web mà người dùng đang truy cập với một danh sách các trang web không an toàn trong cơ sở dữ liệu của Google. Nếu phát hiện trang web độc hại, Google sẽ hiển thị cảnh báo trên màn hình để giúp người dùng tránh xa các mối nguy hiểm trên mạng.

Google cảnh báo các trang web độc hại. Ảnh: Google

Cách bật tính năng Safe Browsing (duyệt web an toàn)

Mặc định, danh sách các trang web độc hại của Google sẽ được cập nhật 30-60 phút một lần, tuy nhiên, Google cho biết trung bình một trang web độc hại chỉ tồn tại trong 10 phút.

Để hạn chế các rủi ro tiềm ẩn kể trên, Google cho biết họ đang nâng cấp tính năng Safe Browsing (duyệt web an toàn) mặc định trên Chrome. Cụ thể, trình duyệt sẽ kiểm tra các liên kết theo thời gian thực mà không tiết lộ trang web nào bạn đang truy cập.

Theo thống kê của Google, tính năng Safe Browsing (duyệt web an toàn) hiện đang được bật trên hơn 5 tỉ thiết bị, giúp bảo vệ người dùng khỏi các hành vi lừa đảo, phần mềm độc hại và trang web độc hại. Lưu ý, tính năng này chỉ kiểm tra danh sách các trang web được xác định là không an toàn.

Mỗi ngày, hệ thống của Google kiểm tra hơn 10 tỉ liên kết và tệp tin, hiển thị hơn 3 triệu cảnh báo về các mối đe dọa tiềm ẩn. Công ty tin rằng việc kiểm tra liên kết theo thời gian thực sẽ giúp ngăn chặn thêm 25% nỗ lực lừa đảo.

Để bật tính năng Safe Browsing (duyệt web an toàn), bạn hãy truy cập vào liên kết https://myaccount.google.com/security, và đăng nhập bằng tài khoản Google tương ứng.

Tiếp theo, người dùng chỉ cần kéo xuống cuối trang, tìm đến mục Enhanced Safe Browsing for your account (chế độ duyệt web an toàn tăng cường bảo vệ tài khoản của bạn) - Enhanced Safe Browsing (duyệt web an toàn có tăng cường bảo vệ).

Bật tính năng Safe Browsing (duyệt web an toàn) trên trình duyệt Google Chrome. Ảnh: MINH HOÀNG

Tính năng Safe Browsing (duyệt web an toàn) hiện đã có sẵn trên phiên bản Chrome dành cho máy tính và iOS mới nhất. Người dùng các thiết bị Android sẽ được cập nhật vào cuối tháng này.

Bên cạnh đó, Google cũng khuyến cáo người dùng nên bật tính năng Enhanced protection (bảo vệ nâng cao) để an toàn hơn. Về cơ bản, tính năng này sẽ sử dụng công nghệ máy học để xác định các trang web rủi ro mà tính năng Safe Browsing chưa xác nhận là có khả năng độc hại. Cụ thể, bạn chỉ cần mở trình duyệt Google Chrome và gõ dòng lệnh chrome://settings, tìm đến mục Privacy and security (quyền riêng tư và bảo mật) - Security (bảo mật) - Enhanced protection (bảo vệ nâng cao). Bật tính năng Enhanced protection (bảo vệ nâng cao) trên Chrome. Ảnh: MINH HOÀNG

