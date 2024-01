Cách xem trận Việt Nam và Indonesia tối ngày 19-1

Tại giải đấu Asian Cup 2023, Việt Nam nằm trong bảng D cùng với Nhật Bản (đương kim Á quân), Iraq và Indonesia.

Trong trận đầu tiên, dù để thua Nhật Bản với tỉ số 4-2 nhưng các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã cống hiến hết mình, khiến các trang tin nước ngoài phải bất ngờ vì lối đá quả cảm, thậm chí có thời điểm chúng ta đã dẫn trước Nhật Bản với tỉ số 2-1.

Trận Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra lúc 21h30 tối ngày 19-1. Ảnh: TIỂU MINH

Cách xem trận Việt Nam và Nhật Bản tối ngày 14-1 (PLO)- Tối ngày 14-1, trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ chính thức diễn ra trong khuôn khổ vòng chung kết Asian Cup 2023.

Cách xem trận Việt Nam và Indonesia

Bạn đọc có thể xem trực tiếp các trận đấu tại Asian Cup 2023 trên các kênh VTV5, VTV Cần Thơ và VTV5 Tây Nam Bộ... cũng như trên nền tảng FPT Play.

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy tải ứng dụng FPT Play thông qua Google Play hoặc App Store.

- Bước 2: Khi hoàn tất, người dùng chỉ cần chuyển sang mục Truyền hình - Xem danh sách kênh, chọn một trong các kênh truyền hình kể trên.

- Bước 3: Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm đến mục Thể thao, chọn các banner trận đấu ở phía trên cùng. Đi kèm theo đó là các video nhận định của các chuyên gia, những thông tin bên lề… cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn toàn diện về giải đấu và các đội tuyển.

Cách xem trận Việt Nam và Indonesia tại Asian Cup 2023. Ảnh: TIỂU MINH

Nếu đang sử dụng ứng dụng VTVgo, người dùng chỉ cần thực hiện tương tự để không bỏ lỡ các trận cầu đỉnh cao tại giải đấu Asian Cup 2023.

2 kênh độc quyền để theo dõi các giải đấu thể thao quốc tế

Vừa qua, VNPT cũng đã chính thức ra mắt 2 kênh thể thao quốc tế SPOTV và SPOTV2, độc quyền trên MyTV.

Người dùng có thể theo dõi các giải đấu hấp dẫn trên toàn cầu như giải đua xe mô tô Grand Prix (MotoGP), Quần vợt Mỹ mở rộng (US Open), Vô địch Cầu lông thế giới (BWF World Tour, BWF Major Events), Golf Major The Open và The Masters… Giải bóng đá Vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út (Saudi Pro League) cũng đang hiện diện và sẽ độc quyền trên 2 kênh này từ mùa giải 2024 - 2025.

Thuộc sở hữu của Tập đoàn truyền thông Eclat (Hàn Quốc), SPOTV và SPOTV2 hiện đã có mặt tại 10 quốc gia trong khu vực.

Ông Nguyễn Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty truyền thông VNPT-Media cho biết: “Việc đưa SPOTV và SPOTV2 đến với người hâm mộ thể thao đánh dấu cột mốc MyTV là đơn vị đầu tiên chính thức đưa trở lại các kênh thể thao quốc tế, sau hơn 2 năm vắng mặt tại thị trường Việt Nam.”

Tiểu Minh