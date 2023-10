Cách chặn các bình luận không phù hợp trên Facebook bằng từ khóa

Facebook là nền tảng mạng xã hội lớn nhất hiện nay với khoảng 3 tỉ người dùng hàng tháng, cho phép bạn chia sẻ hình ảnh, video, các bài viết yêu thích… với mọi người.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà đôi khi bài viết của bạn xuất hiện các bình luận với nội dung không phù hợp, ví dụ như spam, quảng cáo, đăng link độc hại... Để tránh bài viết bị loãng cũng như không gây ảnh hưởng đến tâm trạng, bạn có thể áp dụng mẹo nhỏ sau đây để chặn các bình luận không phù hợp trên Facebook bằng từ khóa.

Chặn bớt các bình luận không mong muốn trên Facebook. Ảnh: Pexels

1. Cách chặn các bình luận không phù hợp trên Facebook

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy mở Facebook trên máy tính và truy cập vào phần Settings and Privacy (cài đặt và quyền riêng tư) - Settings (cài đặt) - Privacy (quyền riêng tư).

Truy cập vào phần cài đặt quyền riêng tư trên Facebook. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 2: Tiếp theo, người dùng chỉ cần truy cập vào mục Profile and Tagging (trang cá nhân và gắn thẻ) - Hide comments containing certain words from your profile (ẩn bình luận chứa một số từ nhất định khỏi trang cá nhân của bạn).

Chặn các bình luận có chứa từ khóa không phù hợp khỏi trang Facebook cá nhân. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 3: Tại đây, bạn hãy nhập các từ, cụm từ, biểu tượng cảm xúc… không phù hợp vào khung trống (phân cách bằng dấu phẩy), ví dụ như “hihi”, “.”, “chấm”, “em bên công ty tư vấn”… cuối cùng nhấn Save (lưu lại).

Thêm các từ, cụm từ cần chặn trên Facebook cá nhân. Ảnh: MINH HOÀNG

Kể từ lúc này, mỗi khi xuất hiện các bình luận có chứa từ, cụm từ nằm trong danh sách kể trên, tự động Facebook sẽ ẩn các bình luận đó.

2. Chặn bình luận trên các bài viết công khai trên Facebook

Đầu tiên, bạn hãy mở trình duyệt trên máy tính và đăng nhập tài khoản Facebook tương ứng. Tiếp theo, bạn bấm vào biểu tượng mũi tên ở góc trên bên phải và chọn Settings & Privacy (cài đặt và quyền riêng tư) - Settings (cài đặt).

Trong trang mới hiện ra, người dùng chỉ cần tìm đến mục Privacy (quyền riêng tư) - Public Posts (bài viết công khai) - Public Post Comments (bình luận về bài viết công khai) - Edit (chỉnh sửa). Tại đây sẽ có một số tùy chọn, bao gồm:

Chặn bình luận của người lạ trên các bài viết công khai trên Facebook. Ảnh: MINH HOÀNG

- Public (công khai): Bất kỳ ai, kể cả những người không theo dõi bạn, đều có thể bình luận trên các bài viết công khai của bạn.

- Friends (bạn bè): Chỉ những người nằm trong danh sách bạn bè mới có thể bình luận. Nếu bạn gắn thẻ ai đó trong bài đăng, người đó và bạn bè của họ có thể bình luận trên các bài viết của bạn.

- Friends of Friends (bạn của bạn bè): Bạn bè của bạn và bạn bè của họ có thể bình luận trên các bài viết của bạn.

Như vậy là Kỷ Nguyên Số đã hướng dẫn hoàn tất 2 cách chặn bình luận không phù hợp trên Facebook. Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

Dễ dàng chặn các bình luận không phù hợp trên Facebook. Ảnh: Pexels

Minh Hoàng