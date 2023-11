Cách ẩn lượt thích trên Facebook mới nhất năm 2023

Lượt thích trên Facebook (hay các lượt thả tim, cười…) từ lâu đã trở thành thước đo của một bài viết trên mạng xã hội. Theo một số nghiên cứu, việc ẩn lượt thích trên Facebook có thể giúp cải thiện mức độ tương tác tổng thể, đồng thời giúp bạn không bị so sánh với bài viết của người khác.

Đếm lượt thích có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Ảnh: Pexels

Điều gì xảy ra khi bạn trả tiền cho Facebook để không phải xem quảng cáo? (PLO)- Sau nhiều thông tin đồn đoán, cuối cùng người dùng Facebook đã có thể trả tiền để không phải xem quảng cáo khi sử dụng mạng xã hội.

Cách ẩn lượt thích trên Facebook bằng máy tính

- Bước 1: Trước khi bắt đầu, bạn hãy mở trình duyệt và đăng nhập bằng tài khoản Facebook tương ứng. Sau đó đổi ngôn ngữ hiển thị thành tiếng Việt bằng cách bấm vào ảnh đại diện ở góc phải, chọn Settings and Privacy (cài đặt và quyền riêng tư) - Language (ngôn ngữ) - Tiếng Việt.

Truy cập vào phần cài đặt trên Facebook. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 2: Tiếp theo, người dùng chỉ cần vào lại mục Cài đặt và quyền riêng tư - Cài đặt - Tùy chọn bảng tin - Tùy chọn về cảm xúc. Sau đó kích hoạt tùy chọn Ẩn số cảm xúc về bài viết của bạn hoặc cả bài viết của người khác.

Ẩn lượt thích trên Facebook cá nhân. Ảnh: MINH HOÀNG

Kể từ lúc này, người khác sẽ không thể nhìn thấy tổng số lượt thích, thả tim, cười… trên những bài viết mà bạn chia sẻ trên trang cá nhân. Lưu ý, số lượt thích vẫn sẽ hiển thị trên bài viết của bạn ở những nơi khác như nhóm hoặc thước phim.

Cách ẩn lượt thích trên Facebook bằng điện thoại Android

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cập nhật ứng dụng Facebook trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play.

- Bước 2: Mở ứng dụng, bấm vào ảnh đại diện ở góc phải và chọn Settings and Privacy (cài đặt và quyền riêng tư) - Settings (cài đặt).

- Bước 3: Tiếp theo, người dùng chỉ cần tìm đến mục Reaction preferences (tùy chọn về cảm xúc), sau đó bật tùy chọn On your posts (về bài viết của bạn) hoặc On posts from others (về bài viết của người khác).

Cách ẩn lượt thích trên Facebook bằng điện thoại Android. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách ẩn lượt thích trên Facebook bằng iPhone, iPad

- Bước 1: Bạn hãy mở ứng dụng Facebook và bấm vào ảnh đại diện ở góc phải bên dưới, tìm đến mục Settings and Privacy (cài đặt và quyền riêng tư) - Settings (cài đặt).

- Bước 2: Tương tự như trên, người dùng cũng truy cập vào mục Reaction preferences (tùy chọn về cảm xúc), sau đó bật tùy chọn On your posts (về bài viết của bạn) hoặc On posts from others (về bài viết của người khác).

Cách ẩn lượt thích trên Facebook bằng iPhone. Ảnh: MINH HOÀNG

Như vậy là Kỷ Nguyên Số đã hướng dẫn hoàn tất 3 cách ẩn lượt thích trên Facebook bằng máy tính, điện thoại Android và iPhone, iPad.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

Mất tài khoản Facebook vì phần mềm độc hại NodeStealer (PLO)- Theo Bitdefender, kẻ gian sẽ sử dụng “hình ảnh hở hang của phụ nữ” để lừa nạn nhân tải xuống phần mềm độc hại NodeStealer nhằm đánh cắp tài khoản Facebook.

Minh Hoàng