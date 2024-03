Các hãng công nghệ mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 như thế nào?

Khi truy cập vào trang chủ Google, bạn sẽ thấy xuất hiện hình ảnh của ba người phụ nữ trùm trong chiếc chăn bông cùng con mèo màu cam. Doodle (do nghệ sĩ Sophie Diao sáng tác) nhằm tôn vinh và tri ân những đóng góp to lớn của phụ nữ trong nhiều lĩnh vực.

Google Doodle mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Ảnh: TIỂU MINH

Các màu sắc gắn liền với ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 là tím, xanh lá cây và trắng, mỗi màu đều mang ý nghĩa biểu tượng. Màu tím tượng trưng cho công lý và phẩm giá, trong khi màu xanh lá cây tượng trưng cho hy vọng. Màu trắng, mặc dù là một khái niệm gây tranh cãi, nhưng lại biểu thị sự tinh khiết.

Để hưởng ứng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, TikTok cũng tái khởi động chiến dịch #WomenOfTikTok với chủ đề The Power Of We, vinh danh và ghi nhận sự đóng góp của cộng đồng, đặc biệt là những người phụ nữ đã truyền cảm hứng sống lạc quan đến tất cả mọi người.

Năm ngoái, chiến dịch này đã nhận được hơn 2 triệu bài đăng trên toàn cầu, tăng trưởng gấp 5 lần so với năm trước đó.

Xuyên suốt tháng này, TikTok sẽ triển khai nhiều sự kiện, hoạt động livestream với sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung và nghệ sĩ được yêu thích đã và đang truyền cảm hứng cho phụ nữ.

Công ty công nghệ Cloudflare cũng tổ chức một loạt các sự kiện và hoạt động nâng cao tinh thần, được thiết kế để trao quyền và tôn vinh phụ nữ.

Một nghiên cứu của McKinsey cho thấy các doanh nghiệp có sự đa dạng về giới tính cao hơn có khả năng cải thiện hiệu suất trung bình 15%.

Insider cũng là một công ty khởi nghiệp đặc biệt, được sáng lập bởi phụ nữ, 70% do phụ nữ lãnh đạo, thuộc nhóm B2B SaaS Unicorn đầu tiên đạt được 200 triệu USD về CARR.

"Khi chúng tôi bắt đầu Insider, chúng tôi muốn chứng minh rằng việc tạo ra một công ty do phụ nữ sáng lập và lãnh đạo trong lĩnh vực AI từ bất kỳ nơi nào của thế giới đều là điều khả thi", Co-Founder và CEO của Insider, bà Hande Cilingir chia sẻ.

"Phụ nữ là một sự đại diện quan trọng. Khi các quan điểm và tiếng nói đa dạng được đưa ra bàn thảo luận, nó dẫn đến nhiều đổi mới, sự bao quát hơn, công bằng hơn và kết quả tốt hơn cho tổ chức, cổ đông, khách hàng và xã hội”, bà chia sẻ thêm.

Tiểu Minh