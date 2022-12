4 mẹo hạn chế trộm cắp mùa cuối năm

Video

1. Lắp đặt camera giám sát

Theo báo cáo của Tổ chức Giáo dục và Nghiên cứu Ngành Báo động, hơn 60% kẻ trộm sẽ xem xét sự hiện diện của camera hoặc thiết bị giám sát khi chọn mục tiêu.

Khi nói về việc chống trộm, camera giám sát sẽ là thứ đầu tiên mà chúng ta thường nghĩ đến. Hiện tại các thiết bị camera có giá tương đối dễ tiếp cận, nhiều mẫu mã và tính năng đa dạng.

Theo các chuyên gia, một hệ thống camera có dây thường đáng tin cậy và an toàn hơn so với camera không dây. Chúng được kết nối trực tiếp với Internet thông qua dây cáp nên thường khó bị can thiệp, thêm vào đó, tín hiệu và chất lượng hình ảnh cũng sẽ rõ ràng và ổn định hơn camera không dây.

Nhiều người thường nghĩ rằng giấu camera là một ý tưởng hay để có thể dễ dàng ghi lại hình ảnh của tên trộm. Tuy nhiên, nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu kẻ trộm nhìn thấy camera hoặc hệ thống báo động, họ sẽ không thực hiện hành vi phạm tội.

Lưu ý, trong trường hợp không dư dả về tài chính, bạn có thể xin hoặc tìm một chiếc camera bị hư và lắp đặt ngay cửa ra vào để hù dọa kẻ trộm.

2. Sử dụng ổ khóa bằng vân tay

Ưu điểm của công nghệ khóa vân tay rất rõ ràng, kẻ trộm có thể đánh cắp mật khẩu, thẻ từ, chìa khóa của các loại khóa cơ chứ không thể giả mạo vân tay của chủ nhà. Thêm vào đó, người dùng không phải lo đến chuyện quên dấu vân tay như quên mật khẩu, chìa khóa.

Hiện trên thị trường có rất nhiều thương hiệu khóa nhưng đây là thiết bị rất quan trọng cho ngôi nhà, gia chủ không nên ham rẻ mà mua hàng kém chất lượng.

3. Lắp đặt đèn cảnh báo

Với khu vực ngoài trời, ngoài sân, kho bãi… bạn có thể lắp đặt hệ thống chống trộm tại cửa ra vào, đồng thời kết hợp thêm đèn cảnh báo khi phát hiện chuyển động.

Cụ thể khi hệ thống cảm biến phát hiện chuyển động bất thường hoặc có người mở cửa, đèn sẽ tự động phát sáng và hú còi cảnh báo.

4. Làm quen với hàng xóm

Ông bà ta thường có câu “hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau”, do đó, việc làm quen và tạo sự thân thiện với hàng xóm xung quanh là điều nên làm. Điều này rất có ích trong trường hợp có sự cố xảy ra, hoặc khi bạn vắng nhà.

Luôn nở nụ cười với mọi người xung quanh sẽ giúp bạn có được thiện cảm với người đối diện. Vì vậy, khi làm quen với hàng xóm mới, bạn đừng quên nở nụ cười để rút ngắn khoảng cách với người lạ.