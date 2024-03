3 cách kéo dài thời gian sử dụng điện thoại, tiết kiệm chi phí nâng cấp

Đa số người dùng thường nâng cấp điện thoại thông minh sau khoảng 2-3 năm/lần, và đây là một lần lý do khiến cho hàng tỉ chiếc điện thoại bị đưa ra bãi rác mỗi năm.

Theo một báo cáo của weee-forum vào năm 2022, các chuyên gia dự đoán sẽ có khoảng 5,3 tỉ thiết bị di động/điện thoại thông minh bị loại bỏ trên toàn thế giới. Nếu xếp chồng chúng lên nhau (độ dày trung bình 9 mm) thì độ cao có thể lên đến 50.000 kilomet, gấp 120 lần so với độ cao của Trạm không gian quốc tế (ISS), bằng 1/8 quãng đường từ trái đất tới mặt trăng.

Làm thế nào để kéo dài thời gian sử dụng điện thoại thông minh, tiết kiệm chi phí nâng cấp?

Người dùng trải nghiệm, nâng cấp điện thoại khi Samsung ra mắt dòng Galaxy S24. Ảnh: TIỂU MINH

1. Sử dụng ốp lưng

Đa số các mẫu điện thoại hiện nay đều được trang bị kính cường lực ở cả mặt trước và sau, giúp hạn chế các vết trầy xước. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo điện thoại sẽ an toàn khi rơi rớt, do đó, việc sử dụng ốp lưng sẽ là một lựa chọn thích hợp để bảo vệ điện thoại khỏi những hư hỏng do vô tình.

Sử dụng ốp lưng để hạn chế các va đập, kéo dài thời gian sử dụng điện thoại. Ảnh: Pexels

2. Sạc pin hợp lý

Theo thời gian, tuổi thọ của viên pin sẽ giảm dần bất kể bạn sử dụng điện thoại theo kiểu nào. Tuy nhiên, vẫn có một số cách để hạn chế tình trạng chai pin, đơn cử như không sạc pin ở những khu vực có nhiệt độ cao (hoặc khi máy đang nóng) bởi việc này có thể khiến pin xuống cấp nhanh hơn. Ngoài ra, người dùng cũng nên kích hoạt tùy chọn tối ưu hóa pin trong phần cài đặt của điện thoại.

Không sạc pin điện thoại ở những nơi có nhiệt độ cao. Ảnh: Pexels

Nếu bạn định cất điện thoại trong một thời gian, tốt nhất bạn nên sạc pin một nửa thay vì sạc đầy hoặc để điện thoại hết pin hoàn toàn.

Trong trường hợp pin bị chai, bạn hãy tìm các địa điểm sửa chữa uy tín để thay pin chính hãng (không nên sử dụng pin không rõ nguồn gốc) với giá khoảng vài trăm đến 1 triệu đồng, điều này vẫn thấp hơn so với số tiền bỏ ra để mua một chiếc điện thoại mới.

3. Dọn dẹp bộ nhớ điện thoại

Khi bộ nhớ bị đầy, điện thoại sẽ bắt đầu hoạt động chậm chạp hoặc không phản hồi lại các thao tác của người dùng. Do đó, việc dọn dẹp không gian lưu trữ, xóa bớt các ứng dụng không sử dụng… sẽ phần nào giúp điện thoại chạy nhanh hơn.

Hình ảnh, video là những định dạng tệp tin chiếm nhiều dung lượng nhất trên điện thoại. Do đó, bạn hãy cân nhắc chuyển các tệp tin này lên đám mây hoặc sao lưu sang máy tính. Đối với những dữ liệu không cần thiết, người dùng nên xóa hoàn toàn khỏi thiết bị để máy chạy nhanh hơn.

Tại sao bạn nên kéo dài tuổi thọ của điện thoại?

Dòng rác thải điện tử tăng lên mỗi năm và không mang lại lợi ích gì cho sức khỏe con người hoặc hành tinh. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất điện thoại cũng đang thực hiện một số giải pháp để giảm thiểu rác thải điện tử, đơn cử như cam kết kéo dài thời gian hỗ trợ cập nhật phần mềm lên đến 7 năm, hay triển khai hình thức thu cũ đổi mới…

Nhìn chung, những mẹo kể trên sẽ giúp kéo dài thời gian sử dụng điện thoại thông minh, đồng thời giúp bạn tiết kiệm tiền nâng cấp thiết bị.

Tiểu Minh