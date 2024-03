2 cách tải xuống toàn bộ tin nhắn Facebook Messenger mới nhất năm 2024

1. Cách tải xuống toàn bộ tin nhắn Facebook Messenger bằng máy tính

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy mở trình duyệt trên máy tính và đăng nhập bằng tài khoản Facebook tương ứng.

- Bước 2: Bấm vào ảnh đại diện ở góc trên bên phải và chọn Settings and Privacy (cài đặt và quyền riêng tư) - Settings (cài đặt).

 Truy cập vào phần cài đặt Facebook. Ảnh: TIỂU MINH

- Bước 3: Trong trang mới hiện ra, người dùng chỉ cần bấm vào mục Account Center (trung tâm tài khoản) - Your information and permission (thông tin và quyền của bạn) - Download your information (tải xuống thông tin của bạn).

Trung tâm quản lý tài khoản Facebook. Ảnh: TIỂU MINH

- Bước 4: Tiếp theo, bạn hãy nhấn Download or transfer information (tải xuống hoặc chuyển thông tin), chọn tài khoản tương ứng rồi bấm Next (tiếp). Trong khuôn khổ bài viết này, Kỷ Nguyên Số chỉ hướng dẫn cách tải xuống toàn bộ tin nhắn trên Facebook Messenger, đối với các nội dung khác (bài viết, hình ảnh, video…), người dùng chỉ cần thực hiện tương tự.

Chọn loại nội dung cần tải xuống. Ảnh: TIỂU MINH

- Bước 5: Để tải tin nhắn, bạn hãy chọn Specific types of information (loại thông tin cụ thể) - Messages (tin nhắn) - Next (tiếp) - Download to device (tải xuống thiết bị) hoặc Transfer to destination (chuyển sang đích đến) để đưa dữ liệu lên đám mây (Google Drive hoặc Dropbox).

- Bước 6: Ở mục Date range (khoảng ngày), bạn hãy chọn All time (tất cả thời gian), Notify (thông báo), Media quality (chất lượng file phương tiện) là High (cao).

Chọn khoảng thời gian và email nhận thông báo, đường link tải xuống toàn bộ tin nhắn. Ảnh: TIỂU MINH

Cuối cùng nhấn Create files (tạo file). Lưu ý, thời gian tạo file nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào lượng dữ liệu của bạn. Khi hoàn tất, người dùng sẽ nhận được thông báo thông qua ứng dụng và email, đi kèm theo đó là liên kết để tải về toàn bộ tin nhắn Facebook Messenger.

2. Cách tải xuống toàn bộ tin nhắn Facebook Messenger bằng điện thoại

- Bước 1: Nếu đang sử dụng điện thoại Android hoặc iPhone, người dùng chỉ cần cập nhật ứng dụng Facebook lên phiên bản mới nhất.

- Bước 2: Bấm vào ảnh đại diện ở góc phải, chọn Settings and Privacy (cài đặt và quyền riêng tư) - Settings (cài đặt) - Account Center (trung tâm tài khoản).

Truy cập vào phần cài đặt trong ứng dụng Facebook. Ảnh: TIỂU MINH

- Bước 3: Tiếp theo, người dùng chỉ cần chọn Your information and permission (thông tin và quyền của bạn) - Download your information (tải xuống thông tin của bạn), chọn tài khoản Facebook tương ứng.

Chọn tài khoản cần tải xuống tin nhắn. Ảnh: TIỂU MINH

- Bước 4: Tương tự như trên, bạn cũng cần phải lựa chọn loại dữ liệu cần tải về (tin nhắn), chất lượng, email nhận thông báo… và làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất.

Cách tải toàn bộ tin nhắn Facebook Messenger trên ứng dụng. Ảnh: TIỂU MINH

Nhìn chung, trên đây là hai cách đơn giản để tải toàn bộ tin nhắn về điện thoại hoặc máy tính, cho phép người dùng dễ dàng lưu trữ và xem lại các tin nhắn Facebook Messenger đã xóa.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết trên Kỷ Nguyên Số cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

Tải xuống toàn bộ tin nhắn Facebook Messenger về điện thoại hoặc máy tính để dễ dàng xem lại khi lỡ tay xóa nhầm. Ảnh: TIỂU MINH

Tiểu Minh