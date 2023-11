10 từ viết tắt trên mạng xã hội mà người dùng nên biết

1. FYP

FYP là từ viết tắt của "For You Page", là trang đề xuất video TikTok dành riêng cho bạn. Đa số các nhà sáng tạo nội dung đều muốn video TikTok của họ được giới thiệu trên FYP. Trên thực tế, hashtag #FYP trên TikTok đã có 49.775,4 tỉ lượt xem tại thời điểm viết bài.

Mất tài khoản Facebook vì phần mềm độc hại NodeStealer (PLO)- Theo Bitdefender, kẻ gian sẽ sử dụng “hình ảnh hở hang của phụ nữ” để lừa nạn nhân tải xuống phần mềm độc hại NodeStealer nhằm đánh cắp tài khoản Facebook.

2. GRWM

GRWM là từ viết tắt của "get ready with me". Thuật ngữ này khá phổ biến trên TikTok, đặc biệt là trong các video liên quan đến việc chuẩn bị cho một sự kiện, hẹn hò…

3. RT

Trên X (trước đây là mạng xã hội Twitter), RT là từ viết tắt của retweet, có nghĩa là đăng lại một tweet. Retweet giúp bài đăng có được khả năng hiển thị và tương tác nhiều hơn. Nếu bạn cảm thấy phiền khi người khác retweet thường xuyên, bạn có thể tắt các lượt retweet của họ mà không cần phải hủy theo dõi.

Mặc dù các thuật ngữ như "tweet" và "retweet" về mặt kỹ thuật đã bị loại bỏ khi Twitter đổi tên thành X vào năm 2023, nhưng bạn sẽ thấy một số người vẫn sử dụng các thuật ngữ này.

4. IG

IG là từ viết tắt của Instagram. Chữ viết tắt này được sử dụng để chỉ tài khoản Instagram hoặc chính Instagram.

5. FOMO

FOMO có nghĩa là "fear of missing out" (sợ bỏ lỡ). Từ viết tắt FOMO được sử dụng trong hai ngữ cảnh để diễn tả rằng bạn không muốn bỏ lỡ điều gì đó hoặc bạn đang bỏ lỡ điều gì đó vào thời điểm đó. Cảm giác này thường được kích hoạt bởi những gì bạn thấy người khác nói trên mạng.

6. Flex

Từ này hiện đang được sử dụng khá thường xuyên trên TikTok, Facebook và một số nền tảng phổ biến, có nghĩa là vô tình khoe khoang, phô trương về một điều gì đó.

7. Trend

Thuật ngữ Trend đề cập đến một xu hướng đang phổ biến trên TikTok.

8. PR

Đây là thuật ngữ trong ngành quan hệ công chúng, viết tắt của từ Public Relations. PR thường được sử dụng với ý nghĩa quảng cáo cho một sản phẩm nào đó.

9. Rep

Viết tắt của Reply, nghĩa là trả lời.

10. Một số từ viết tắt phổ biến trên Facebook

- Cmt: Từ viết tắt của comment, nghĩa là bình luận.

- Ib: Từ viết tắt của Inbox, nghĩa là hộp thư đến và thường được dùng để đề cập đến việc nhắn tin riêng.

- Ad: Từ viết tắt của Administrator hay Admin, nghĩa là người quản lý fanpage hoặc group.

- Avt: Từ viết tắt của Avatar, nghĩa là đề cập đến ảnh đại diện Facebook

- Tag: Nghĩa là đề cập đến việc gắn thẻ (gắn tên) một ai đó vào bài viết, bình luận hoặc hình ảnh trên Facebook

- ATSM: Từ viết tắt của “ảo tưởng sức mạnh”, thường dùng để chỉ những người tự tin thái quá, tưởng mình là trung tâm của vũ trụ

- OMG: Viết tắt của từ “oh my god”, biểu thị sự ngạc nhiên

- Troll: Được dùng để chỉ các hành động chơi khăm, chọc ghẹo

- LOL: Viết tắt của từ “laugh of loud”, nghĩa là cười lớn

- AHBP: Viết tắt của từ “anh hùng bàn phím”, thường ám chỉ những người mạnh miệng trên mạng xã hội, trong khi ở ngoài đời thì nhút nhát

- QTQT: Viết tắt của từ “quá trời quá đất”

- BTW: Viết tắt của By the way, nghĩa là nhân tiện

- CCCM: Viết tắt của cụm từ "các cụ các mợ", một cách xưng hô thường được sử dụng trong các hội nhóm, diễn đàn về ô tô

- HPPD: Viết tắt của từ "Happy birthday", nghĩa là chúc mừng sinh nhật.

Cần làm gì khi người khác nhìn lén iPhone? (PLO)- Nếu lo lắng người khác nhìn lén iPhone, bạn có thể áp dụng mẹo nhỏ sau đây để ngăn chặn.

Tiểu Minh