Kể từ đầu thế kỷ 20, các nhà đầu tư, các hãng sản xuất xe cũng như những người có tầm nhìn xa trông rộng với việc đã tiến hành nhen nhóm ý tưởng sử dụng xe bay như một phương tiện chở người phổ thông. Audi cùng đối tác Airbus đang tiến đến gần đến cột mốc này nhất và cũng sở hữu tham vọng rõ rệt nhất trong việc phổ biến hóa loại phương tiện này.



Trang bị hệ thống tự lái



Pop.Up Next là dòng xe bay tiến gần nhất đến ứng dụng thực tiễn.

Mới đây, hai thương hiệu toàn cầu là Audi và Airbus cùng nhiều đại diện cơ quan chính phủ Đức đã ký văn phản dự định khởi động dự án Urban Air Mobility tại Ingolstadt, Đức. Tham dự buổi ký kết có Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Liên bang Đức Andreas Scheuer, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Dorothee Bar cùng Giám đốc kỹ thuật của Airbus - ông Grazia Vittadini và thị trưởng Ingolstadt - tiến sĩ Christian Losel.

Tại triển lãm Geneva hồi quý I vừa qua, Audi đã ra mắt dự án lấy nền tảng từ concept Pop.Up Next. Sản phẩm này có kết cấu hai chỗ ngồi khá đơn giản và khoang lái với thiết kế phù hợp cho việc di chuyển theo cả hai chiều. Xe sẽ sử dụng mô tơ điện 60kW (80 mã lực) với pin 15kWh (cho khoảng hành trình 130km) khi di chuyển trên mặt đất. Khi cất cánh, xe cho phép di chuyển khoảng 50 km/lần sạc ở tốc độ lên tới 540 km/giờ bằng việc tận dụng 8 mô tơ điện và pin 70kWh. Đây chính là các công nghệ rất phát triển của các hãng ô tô Đức.

Cùng với đó, Audi và Airbus cũng sẽ tung ra ứng dụng Pop.Up Next kèm theo phương tiện, cho phép người dùng gọi xe (xuất phát từ các trạm sạc) để thoát nhanh khỏi các điểm tắc đường. Bằng cơ chế trí tuệ nhân tạo và giọng nói, kết hợp với nhận diện mắt và khuôn mặt, con người và xe sẽ được tương tác với nhau. Hơn nữa, khoang lái Pop.Up Next (do Airbus đảm nhận) sẽ có kết cấu khung nhôm và lưới siêu nhẹ để giảm trọng lượng, phù hợp với tác vụ bay.

Cần thời gian để hoàn thiện

Tuy nhiên, còn khá lâu nữa dịch vụ này mới có thể hoạt động ổn định chứ chưa nói tới việc phổ biến như taxi hiện tại. Thời gian cũng là yếu tố đặc biệt cần thiết để đảm bảo độ an toàn, tin cậy và bền bỉ của Pop.Up Next bởi chỉ 1 sai sót thôi cũng đủ để uy hiếp tới tính mạng người dùng.

Hiện, vẫn chưa có thông tin về thời điểm thử nghiệm cụ thể. Airbus và Audi sẽ cần thêm thời gian để hoàn thiện những mô hình thử nghiệm theo giới chuyên môn nhận định. Một số ý kiến cũng cho rằng, dự án có thể đi vào vận hành sau khoảng 7-10 năm, tức là sớm nhất cũng phải tới năm 2024.



Chính phủ Đức chấp nhận cho thử nghiệm taxi bay là tín hiệu đáng mừng cho Audi và Airbus.

Không thể phủ nhận rằng, khi hàng loạt các đối thủ mạnh khác cũng manh nha ý tưởng taxi bay, việc chính phủ Đức "bật đèn xanh" cho thử nghiệm taxi bay là tín hiệu đáng mừng cho Audi và Airbus. Được biết, Uber gần đây cũng cho biết hãng đang nỗ lực đẩy mạnh việc phát triển phương tiện này ở trung tâm nghiên cứu đặt tại Paris (Pháp).

Diệu Thảo