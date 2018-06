(PLO)- Đây là 5 công nghệ an toàn được khuyến khích nên trang bị trên xe bởi Viện nghiên cứu an toàn giao thông quốc gia Mỹ (IIHS).

Ngày nay, để bảo vệ người ngồi trong xe, các nhà sản xuất ô tô luôn trang bị các hệ thống an toàn tiêu chuẩn như túi khí dây đai an toàn, công nghệ chống bó cứng phanh ABS,… Bên cạnh những công nghệ an toàn tiêu chuẩn, không ít người tiêu dùng còn sẵn sàng bỏ thêm các khoản chi phí khác để sở hữu các tính năng an toàn cao cấp trên chiếc xe của mình.

1. Điều khiển hành trình chủ động

Hệ thống điều khiển hành trình chủ động (Adaptive Cruise Control - ACC) là công nghệ an toàn được nâng cấp từ Cruise Control - tính năng kiểm soát tốc độ. Công nghệ điều khiển hành trình chủ động hiện nay đã được trang bị trên nhiều dòng xe, nhất là những dòng xe cao cấp.

Không chỉ cho phép người lái kiểm soát tốc độ di chuyển của xe theo ý muốn, công nghệ này còn tự động giảm tốc độ di chuyển khi phát hiện có chướng ngại vật phía trước. Công nghệ này hoạt động thông qua các cảm biến và hệ thống radar được tích hợp bên trong lưới tản nhiệt phía trước đầu xe để xác định khoảng cách và vật cản. Trong trường hợp phát hiện sự cố hay người lái phanh xe gấp, công nghệ này sẽ khiến xe tự động giảm dần tốc độ ở mức khoảng cách an toàn.





2. Phanh tự động khẩn cấp

Phanh tự động khẩn cấp (Automatic Emergency Braking - AEB) là một trong những công nghệ an toàn được trang bị trên các dòng ô tô phổ biến nhất hiện nay. Công nghệ này hoạt động dựa trên những cảm biến và camera quan sát.

Trường hợp người lái không phát hiện có tình huống bất ngờ phía trước, công nghệ này sẽ tự động phát hiện và phanh xe khẩn để tránh va chạm. Hệ thống phanh tự động khẩn cấp sẽ hoạt động ở những tốc độ khác nhau, tùy theo các gói công nghệ an toàn người lái đang sở hữu.





3. Cảnh báo đổi làn và hỗ trợ giữ làn

Cảnh báo đổi làn và hỗ trợ giữ làn (Lane Departure Warning/Lane Keep) là công nghệ an toàn có chức năng giúp xe lưu thông ổn định, không bị lệch khỏi làn đường khi đang di chuyển. Hệ thống này hoạt động dựa trên các cảm biến, camera quan sát gắn ở đầu xe. Trong trường hợp phát hiện xe đi lệch làn đường, hệ thống này sẽ đưa ra cảnh báo cho người đang lái. Nếu người lái không có động thái để điều khiển xe trở về làn, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường sẽ tự động điều khiển vô lăng. Tuy nhiên, với những đoạn đường không có vạch kẻ đường hoặc làn đường bị mờ, hệ thống sẽ không hoạt động hoặc hoạt động không ổn định.





4. Cảnh báo điểm mù

Cảnh báo điểm mù (Blind Spot Detection) là một trong những công nghệ an toàn được đánh là cần thiết nhất hiện nay. Hệ thống này sử dụng cảm biến được tích hợp trên xe để phát hiện các phương tiện khác nằm trong khu vực điểm mù mà người lái không thể nhìn thấy qua gương chiếu hậu.

Trong trường hợp phát hiện xe khác đang muốn vượt qua bạn, hệ thống sẽ truyền tín hiệu cảnh báo bằng đèn tín hiệu màu cam trên gương chiếu.





5. Camera hỗ trợ lùi

Đây là công nghệ an toàn đang sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Người lái có thể quan sát phía sau xe khi lùi thông qua một ống kính góc rộng hỗ trợ người lái quan sát tới 180 độ phía sau xe. Công nghệ này giúp giảm thiểu va chạm hoặc những tai nạn không đáng có với các vật thể phía sau xe mà người lái không thể nhìn thấy.





Diệu Thảo