(PLO)- Công ty An ninh mạng Bkav Security, thành viên của Tập đoàn công nghệ Bkav vừa công bố nghiên cứu về tình trạng an ninh WiFi miễn phí tại Việt Nam. Theo nghiên cứu thì WiFi miễn phí tại tất cả các thành phố đa phần không an toàn.



Nghiên cứu được Bkav thực hiện từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2014 tại tất cả các thành phố có phủ sóng WiFi miễn phí ở Việt Nam như Đà Nẵng, Hải Phòng, Hội An, Hạ Long… Theo đó, người dùng có thể bị đánh cắp các thông tin nhạy cảm như tài khoản, mật khẩu, thông tin thẻ tín dụng… khi sử dụng WiFi tại các thành phố này. Các chuyên gia của Bkav cũng chỉ ra, người dùng sẽ phải đối mặt với 3 hình thức tấn công chính: tấn công nghe lén (Man-in-the-Middle), tấn công lừa đảo (Phishing) và tấn công giả mạo WiFi (SSID Spoofing). Ông Đỗ Đắc Khánh, Trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: “Các nguy cơ này xuất phát từ việc hệ thống WiFi miễn phí bị hạn chế các biện pháp kiểm soát an ninh để đáp ứng tính tiện lợi, dễ sử dụng và đặc thù thay đổi người dùng thường xuyên. Người dùng do đó không nên sử dụng các dịch vụ cần nhập thông tin cá nhân quan trọng như đăng nhập email, mạng xã hội, thực hiện giao dịch trực tuyến… khi đang kết nối vào mạng WiFi miễn phí”. Để khắc phục tình trạng này, trong trường hợp cần truy cập các dịch vụ quan trọng, người dùng nên sử dụng kết nối mạng riêng ảo (VPN) để tạo kênh trao đổi thông tin an toàn. Các chuyên gia cũng khuyến cáo, người dùng cần trang bị phần mềm diệt virus và bật firewall thường trực để được bảo vệ toàn diện. Tâm Bảo

