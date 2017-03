(PL)- Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cho biết như vậy tại hội thảo “Ngày an toàn thông tin Việt Nam năm 2015” với chủ đề “Xu hướng phá hoại tàn khốc của tấn công mạng hiện đại” ngày 1-12 ở Hà Nội.

Cụ thể, theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, Việt Nam luôn nằm trong danh sách các nước có tỉ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại, mã độc hại ở mức cao. Vấn nạn này gây ra những thiệt hại lớn, đồng thời đặt ra nhiều nguy cơ, rủi ro trong tương lai, ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh và mức độ tin cậy của Việt Nam trong thế giới số.

Tại hội thảo, ông Vũ Quốc Thành, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA), đã công bố chỉ số an toàn thông tin Việt Nam 2015 - VNISA Index 2015. Theo đó, chỉ số trung bình của Việt Nam đạt 46,4%. Con số này tuy ở dưới mức trung bình 50% nhưng so với năm 2014 thì đã có bước tiến rõ rệt, đã tăng 7,4%.

VIẾT THỊNH