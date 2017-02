Đầu tiên, bạn hãy tải ứng dụng DeskScapes tại địa chỉ https://goo.gl/2e1mr, nhấn Get it Now > Try it Free để xài thử miễn phí 30 ngày.

Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo video hướng dẫn sau:

MINH HOÀNG