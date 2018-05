(PLO) - Nếu đi thang máy và phát hiện thiết bị đang rơi tự do, bạn phải làm gì trong trường hợp này để tự cứu sống mình?

Theo Business Insider, thang máy là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện tại cùng với sự phát triển của nhà cao tầng, chung cư, trung tâm thương mại, siêu thị. Ước tính có khoảng 2 triệu thang máy đang hoạt động ở Mỹ. Mỗi chiếc phục vụ hơn 20.000 lượt khách/năm. Thang máy là thiết bị có chỉ số an toàn cao, do đó những vụ tai nạn do đứt cáp thang máy rất ít khi xảy ra bởi hầu hết hệ thống thang máy hiện nay đều được kiểm định nghiêm ngặt trước khi đưa vào sử dụng.

6 mẹo tăng tốc iPhone cũ không phải ai cũng biết (PLO)- Sau một thời gian dài sử dụng, iPhone, iPad sẽ bắt đầu hoạt động chậm chạp và mất nhiều thời gian hơn trong việc mở ứng dụng. Làm thế nào để khắc phục tình trạng trên?

Tuy nhiên, nhiều người vẫn bị ám ảnh bởi ý nghĩ thang máy chỉ được giữ bởi một sợi dây thừng hoặc hệ thống ròng rọc, và nếu những sợi cáp này xảy ra sự cố, thang máy sẽ rơi tự do. Thực tế thì thang máy được treo bởi rất nhiều sợi cáp bằng thép riêng lẻ, có khả năng chịu được tải trọng lớn và rất hiếm xảy ra tình trạng rơi tự do.

Dưới đây là một số mẹo nhỏ giúp bạn có thể sống sót khi thang máy rơi tự do, và những quan niệm sai lầm mà nhiều người vẫn lầm tưởng là đúng.

1. Không nên nhảy

Nhiều người cho rằng việc nhảy lên khi thang máy rơi tự do sẽ giúp giảm thiểu lực tác động. Tuy nhiên, nếu muốn áp dụng đúng kĩ thuật, bạn cần phải có đủ thời gian cũng như nhảy đúng với tốc độ mà thang máy đang rơi xuống. Do đó, việc nhảy lên khi thang máy đang rơi chỉ làm tăng khả năng khiến bạn bị đập đầu vào thang máy, sau đó đập xuống sàn và bị thương nặng hơn.





2. Đừng đứng thẳng

Đứng thẳng cũng không phải là lựa chọn tốt nhất nếu bạn bị kẹt khi thang máy đang rơi tự do. Việc đứng thẳng có thể sẽ gây thương tích nghiêm trọng cho chân và cột sống, lượng trọng lực đè xuống cơ thể sẽ gấp khoảng 10 lần những gì bạn thường trải nghiệm.

3. Ngồi

Phản ứng tự nhiên của một số người khi thang máy rơi tự do là ngồi xuống. Mặc dù chấn thương khi ngồi sẽ ít hơn so với việc đứng thẳng, tuy nhiên, vị trí này cũng sẽ gây thương tích cho cột sống.

Các nhà khoa học tại Viện công nghệ Massachusetts (Mỹ) đã chỉ ra cách tốt nhất để sống sót khi thang máy rơi tự do là bạn hãy nhanh chóng nằm ra giữa sàn để phân tán lực tác động lên toàn bộ cơ thể, tay có thể dùng để che mặt để tránh hạn chế các mảnh vụn. Trong trường hợp thang máy đông người, và không thể nằm xuống, bạn nên ngồi ở tư thế bó gối. Bằng cách này có thể giảm tối đa chấn thương xảy ra khi thang máy va chạm với mặt đất.





Tuy nhiên, bằng cách nào thì cơ thể cũng sẽ bị chấn động (chỉ có thể giảm nhẹ chấn thương), vì vậy, nếu cảm thấy sợ hãi với thang máy, bạn nên đi cầu thang bộ, vừa tiết kiệm điện và tốt cho sức khỏe. Cần nhớ rằng, sự cố rơi thang máy rất hiếm khi xảy ra.

Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo video hướng dẫn cách giảm thiểu chấn thương và tăng cơ hội sống sót khi bị rơi thang máy tại đây:

TIỂU MINH