(PL)- Người dùng smartphone có thể chọn lời chúc hoặc tạo những cánh thiệp tặng bạn bè thông qua các ứng dụng tết.

Năm mới sắp đến, trên các kho ứng dụng xuất hiện khá nhiều phần mềm thú vị liên quan đến ngày tết. Người dùng có thể tạo những câu chúc tết độc đáo bằng các biểu tượng ngộ nghĩnh, trao cho nhau những tấm thiệp chúc mừng hay biết cách làm các món ngon ngày tết.

InstaTet http://goo.gl/tLURPR

Selfie (chụp ảnh “tự sướng”) đã trở thành một trào lưu rất thịnh hành trong giới trẻ hiện nay, ngoài cách chụp thông thường, người dùng có thể cài đặt phần mềm để có được những bức ảnh độc đáo với các sticker ngộ nghĩnh với InstaTet.

Sau khi cài đặt, chương trình sẽ giới thiệu sơ qua các thao tác sử dụng để người dùng dễ dàng làm quen. Tại đây, có rất nhiều chủ đề để bạn lựa chọn như các lời chúc vui nhộn, hình ảnh mai vàng, pháo đỏ, bánh chưng và những địa điểm đẹp như đường hoa Sài Gòn, vườn đào Nhật Tân… Đặc biệt là người dùng có thể chụp ảnh “tự sướng”, sau đó ghép các sticker vào ảnh hoặc sử dụng ảnh có sẵn trong máy.

Thêm vào đó, chỉ cần lắc nhẹ điện thoại là bạn sẽ có ngay những bao lì xì may mắn rơi từ trên xuống để tăng thêm không khí xuân cho những bức ảnh và chia sẻ những tấm ảnh này lên mạng xã hội Facebook, Instagram, Google+, email.

Món ngon ngày tết http://goo.gl/RfQ1Il

Đây là một cuốn từ điển nói về khoảng 7.000 món ăn với hơn 50 thể loại, giúp bạn có thể đảm bảo tốt sức khỏe của mọi người trong gia đình trong ngày tết. Ứng dụng này được cung cấp hoàn toàn miễn phí, bao gồm các bài viết, video hướng dẫn cách nấu ăn rất trực quan, dễ làm và là một trợ lý đắc lực cho những bạn đam mê nấu nướng.

Giao diện chính của chương trình bao gồm các tùy chọn Món tết cổ truyền, Bí quyết làm bánh, Nấu canh cá… Khi chọn vào một thể loại bất kỳ, ứng dụng sẽ liệt kê toàn bộ món ăn tương ứng, ví dụ trong ngày tết sẽ là các món quen thuộc như Miến măng, Dưa hành, Thịt kho hột vịt. Bên trong mỗi mục là tên các nguyên liệu, cách thức thực hiện, hình ảnh minh họa và các mẹo nhỏ để có được bữa ăn ngon nhất.

Khi đã thuần thục, bạn hoàn toàn có thể chế biến lại các món ăn truyền thống tết sao cho phù hợp khẩu vị bản thân. Những món ăn tưởng như vô cùng phức tạp và cầu kỳ sẽ trở nên hết sức đơn giản.

Greeting Card Maker http://goo.gl/iIsIsx



Đây là một ứng dụng tạo thiệp độc đáo, cho phép người dùng gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhân ngày đầu xuân.

Đầu tiên, bạn nhấn vào tùy chọn More Packs để tải về gói New Year 2015, sau đó chạm vào Create New để bắt đầu. Vì tạo thiệp xuân nên bạn cần chuyển sang mục 2015 New Year, lựa chọn các ảnh nền có sẵn mà chương trình cung cấp bên tay trái hoặc tự tay mình thiết kế mọi thứ. Clips là nơi cung cấp rất nhiều sticker ngộ nghĩnh, lưu ý số lượng các biểu tượng nhiều hay ít còn tùy thuộc vào chủ đề bạn đang chọn.

Để thêm vào các câu chúc, bạn chuyển sang phần Text, lựa chọn font chữ, tương tự vậy cho phần Pencil, bạn cũng lựa chọn màu sắc, kích thước cọ rồi vẽ ra các hình hoặc chữ tùy ý và nhấn Add để thêm vào tấm thiệp. Khi đã hoàn tất, bạn nhấn lên tấm ảnh để nó xuất hiện các tùy chọn lưu lại trên thiết bị, chia sẻ lên Facebook hoặc gửi qua email.

Hoa Mai Tet 2015 http://goo.gl/tZx9LE

Ngoài việc trao nhau những tấm thiệp chúc mừng, bạn cũng có thể tự mình đổi gió cho Android bằng các tấm hình nền động ngày tết thông qua ứng dụng. Đặc biệt là những tấm hình nền hoa mai, hoa đào giúp chiếc smartphone hay tablet có thêm hương sắc mùa xuân.

Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn chỉ cần vào tùy chọn Set Live Wallpaper > Hoa Mai. Nếu muốn thay đổi sang hình khác, bạn chạm vào nút Cài đặt và lựa chọn vào một trong bốn hình nền động có sẵn. Khi chạm vào màn hình, bạn sẽ thấy xuất hiện các hiệu ứng khá đẹp mắt, cuối cùng bạn nhấn Đặt hình nền để thiết lập nó làm ảnh nền cho thiết bị.

Đối với các thiết bị iOS, người dùng cũng có thể cài đặt thêm các ứng dụng tương tự như Ink Cards (http://goo.gl/JE7UG6) để tạo thiệp, InstaTet (http://goo.gl/8rWIMO) và Món ngon mỗi ngày (http://goo.gl/Z39R0X).

MINH HOÀNG